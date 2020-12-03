محمد منار: "لولا وقوف الدولة إلى جوار مصر للطيران كنا قفلنا»

كشف محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، أن مشروع ربط الجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولي، بمبنى الركاب رقم 2، بطول 310 مترا، تكلف 170 مليون جنيها، بهدف الحد من الزحام داخل محيط المطار، ولإضافة أماكن أنتظار تليق بالمصريين.

وأضاف "عنبة" خلال مؤتمر صحفي، على هامش افتتاح الجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولي، أن المشروع أحد المشروعات الكبرى، التي تنفذ لإحداث نقلة حضرية داخل المطار، بعد دراسة التحديات كافة، التي كانت تواجه المشروع، متابعا: "ونجحنا في تحقيقه، لتغير الشكل بالكامل، بما يليق وصورة مصر أمام السائحين والمسافرين، القادمين من مختلف دول العالم".

وأشار الوزير إلى أن المشروع يضم عددا من المشروعات الخدمية، لتحقيق أرباح تغطي قيمة المشروع، وتوفير فرص عمل للشباب، منوها إلى أن المشروع شهد جهدا كبيرا، و"نتمنى أن نقدم كل يوم جديد لخدمة المواطنين والسائحين".

وزير الطيران: نتعاون مع دولة جنوب السودان

وقال محمد منار عنبة: "سنوقع إتفاقية تعاون مع دولة جنوب السودان، ومن المتوقع أن نجتمع معهم الأسبوع المقبل، وهناك توجه للعمل مع عدد من الدول الأفريقية، منها غانا وشمال السودان، وغنيا، وغيرها من الدول الأفريقية".

وأضاف وزير الطيران: "تفقدنا مؤخرا مطار سفنكس، تمهيدا لافتتاحة بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير بالجيزة"، مشيرا إلى أنه "نعمل على إنشاء قرية بضائع صغيرة، بمطار سفنكس الدولي، بما يسمح بتحويل المطار لوجهة جديدة، قادرة على استيعاب الحركة".

وأوضح الوزير أن قيادات الطيران المدني تسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ جميع مشروعات التطوير والتحديث.

وأكد "عنبة": "ملتزمون بسداد الالتزامات المالية كافة، وإيجار وأقساط الطائرات تسدد في مواعيدها؛ إذ نسدد 30 مليون دولار شهريا، من مديونية تصل إلى حوالي 10 مليارات"، مضيفا: "نواصل الجهد لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، داخل المطارات المصرية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف الوزير: "لولا وقوف الدولة إلى جوار مصر للطيران كان زمنا قفلنا، والشركة نجحت في تعديل بعض رحلاتها لتتحول إلى الشحن الجوي".