مصر للطيران تسير 58 رحلة جوية خلال الـ 24 ساعة القادمة

سيرت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران أمس الجمعة، 51 رحلة جوية إلى كل من «جوانزو، بيروت، بغداد، جدة، الدمام، أبوظبي، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، اسطنبول، كوبنهاجن، دبي، امستردام، روما، ميونيخ، نيويورك، أثينا، جوبا، بودابيست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، الرياض، إربيل، الشارقة، القصيم، نيروبي، أديس أبابا»، و6 رحلات داخلية إلى كل من «شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان»، و3 رحلات شحن جوى.

مصر للطيران تسير 58 رحلة جوية خلال ال 24 ساعة القادمة

وأفادت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي أن جميع هذه الرحلات، أقلت على متنها أكثر من 5600راكب.

يأتي ذلك فيما تسير الشركة خلال ال 24 ساعة القادمة اليوم السبت 58 رحلة جوية إلى كل من « تورونتو ،بغداد، أكرا، تونس ،أبوجا، لندن،باريس، موسكو، بروكسل، جنيف، أمستردام، كوبنهاجن،ميونخ، نيويورك، برلين، فيينا، مدريد، عمّان، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، المدينة المنورة، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أربيل، لاجوس» ورحلتين جويتين إلى كل من الرياض، بيروت، الدمام، إسطنبول، أبوظبي، الخرطوم» وثلاث رحلات جوية إلى كل من « جدة، دبي» ،و 8 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من « شرم الشيخ والغردقة والأقصر و أسوان» و 5 رحلات شحن جوى،على أن تقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 6500 راكب.

مصر للطيران الناقل الرسمي لضيوف ونجوم مهرجان القاهره السينمائي الدولي في دورته ال 42

وتقوم الشركة الوطنية القابضه، مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الثانية والأربعين الذي أنطلقت فاعلياته، بدار الأوبرا المصرية.

واستقبلت مصر للطيران عدد من نجوم الفن وصناع السينما على متن طائراتها القادمة من عدة دول إلى مطار القاهرة لحضور فاعليات المهرجان المقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار رعايتها لأهم الأحداث والمناسبات التي تستضيفها مصر، بما يعكس قدرة الدولة المصرية على تنظيم أكبر المعارض والمهرجانات الدولية، في مختلف المجالات وكعادتها السنوية .

وتقدم مصر للطيران، كافة تسهيلات السفر اللازمة لضيوف مصر ومنظمي المهرجان الذي يشارك فيه العديد من نجوم الفن بمصر والوطن العربي وغيرهم من النجوم الدوليين.

إشادة نجوم الفن بمستوى الخدمة المقدم على رحلات مصر للطيران

وتأتي رعاية مصر للطيران لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد أيام قليلة من رعاية مهرجان الجونة السينمائي وإشادة نجوم الفن بمستوى الخدمة المقدم على رحلات مصر للطيران خاصة فى ضوء الإجراءات الإحترازية والوقائية المطبقة خلال رحلات السفر والعودة .

و يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاماً، ويتميز المهرجان عن غيره من الكثير من المهرجانات في المنطقة العربية والأفريقية بأنه مسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF) مع 14 مهرجاناً آخراً ينظم مسابقات دولية.