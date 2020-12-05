الجيزة: استلام مواقع تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعه البدء في تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بنطاق المحافظة، فإن اتحاد الشركات الوطنية المسند إليها أعمال المشروع سيقوم باستلام مواقع أعمال محطتي ميدان الرماية والأهرام للبدء في الأعمال الإنشائية بالمرحلة الاولى للمشروع.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لبعض المحاور بمحيط مناطق أعمال تلك المحطات من صباح غد الأحد الموافق الموافق 6 ديسمبر، ولمدة خمس سنوات، وذلك من محطة ميدان الرماية، حيث سيتم غلق جزئي لطريق النصر للقادم من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان ومطاعم "فلفة"، بعد استقطاع ما يقرب من 23 مترًا من نهر الطريق بطول 240 مترًا، وترك حارتين مروريتين.

وأكد المحافظ تجهيز التحويلة المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، على أن يتم تحويل حركة المركبات القادمة من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وترغب في السير اتجاه طريق النصر بالسير يميناً في اتجاه طريق الفيوم الجديد، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران المواجهة لمنطقة حدائق الأهرام، ثم استكمال السير بطريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية وطريق النصر.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه سيتم توسعة طريق النصر في المنطقة المحيطة بموقع الاعمال ليصبح خمس حارات مرورية.

وفيما يخص محطة الأهرام، أوضح المحافظ أنه سيتم إجراء غلق كلي للإتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية بما يقرب من 50 مترًا وبطول 404 أمتار، وسيتم ترك 3 حارات مروريه بالجانب الأيسر من شارع الأهرام في المنطقة المواجهة لموقع الأعمال لحركه سير المركبات القادمة من ميدان النصر، لتخدم حركة سير المركبات التي ترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام .

وأكد محافظ الجيزة تجهيز التحويلة المرورية وهى حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب في السير بإتجاه شارع الملك فيصل ومحور المنصورية، حيث تقوم بالسير بإتجاه شارع الشمس حتى تقاطع محور المنصورية، ثم السير يمينًا بطريق المنصورية حتى تقاطعه مع شارع الأهرام والدوران والعودة من أسفل كوبري السيارات الكائن أعلى تقاطع شارع الأهرام مع محور المنصورية، ثم السير بمحور المنصورية وصولًا حتى شارع الملك فيصل، لتخفيف العبء المروري على شارع الأهرام بمحيط منطقة الأعمال.

وذكر "راشد" أن الشركات المنفذة ستقوم بنشر كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنيه أثناء الأعمال، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بمحيط مواقع الأعمال للتسهيل على المواطنين.