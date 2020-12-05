رئيس التنسيق الحضاري: مسارات آمنة لذوي الاحتياجات بعد تطوير وسط البلد

قال المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للنسيق الحضاري، إن مشروع تحسين الصورة البصرية لوسط القاهرة، الذى وضع رؤيته الجهاز بالتعاون مع محافظة القاهرة، ووزارة الاسكان، وشركة مصر للصوت والضوء التابعة لقطاع الأعمال، يهدف إلى تحديث الميادين سواء بتوحيد شكل الواجهات والخطوط أوالإعلانات والإضاءة.

وأضاف "أبو سعدة" في تصريحات صحفية، أن المشروع يعمل على رفع الكفاءة الوظيفية للفراغات (ميادين وشوارع) عبر استخدام عناصر مميزة تعمل على تيسير التنقل وحركة المشاة، وانتظار السيارات بالإضافة إلى تعزيز الاستخدامات الثقافية والتجارية وتحسين البيئة عن طريق التشجير وإدارة المخلفات، وخلق فرص استثمارية، وربط القاهرة الخديوية بمنطقة ماسبيرو.

أشار إلى أن التطوير يشمل أعمال الأرضيات، وأعمدة الإضاءة، والمقاعد، واللافتات الإرشادية والإعلانية، وسلال القمامة، واستخدام الأشجار والنباتات المناسبة إلى جانب احترام حركة المشاة وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير مسارات آمنة لهم واستخدام الخامات والألوان المناسبة.

يذكر أن مشروع تحسين الصورة البصرية لوسط القاهرة يعمل على إحداث نقلة نوعية في المنطقة، عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية للحفاظ على واجهات مبانيها المميزة، وإزالة كافة التشوهات التي لحقت بها، وتنظيم لافتات المحالّ التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة، فضلًا عن إظهار المباني المميزة في منطقة وسط القاهرة ليلًا عبر إضاءة واجهاتها بأسلوب يُظهر عناصرها المميزة وطابعها المعماري المتفرد، ويضفي على المنطقة بعدًا جماليًّا جذابًا ، هذا إلى جانب ضمان استدامة المشروع واستمرار الحفاظ والصيانة، عبر تفعيل المشاركة الأهلية، ودمج الأطراف المعنية بتطوير واجهات المباني والمحال التجارية.

وبدأ العمل فعليًا بالمشروع بميدانى مصطفى كامل وطلعت حرب، مرورًا بشارع قصر النيل حتى ميدان الأوبرا كمرحلة أولى، وتشمل المرحلة الثانية ميدان العتبة وحديقة الازبكية، وذلك ضمن مشروع إعادة إحياء القاهرة الخديوية، والذي تمتد حدوده من منطقة مسجد الحسين والجامع الأزهر مرورا بميادين العتبة والأوبرا ومصطفى كامل وطلعت حرب انتهاءً بميدان التحرير.