ملكات جمال العالم يسوقن للسياحة من شواطئ الغردقة (صور)

حرصت ملكات جمال العالم على الترويج للسياحة بملابس الغطس من شواطئ مدينة الغردقة، وذلك خلال رحلة بحرية على هامش فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات "ميس ايكو"، والتي تستضيفها المدينة بأحد المنتجعات السياحية الكبرى.

وأجرت لجنة مسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات "ميس ايكو" رحلة بحرية بشواطئ سهل حشيش الغردقة، حيث ارتدت الملكات ملابس الغطس وقمن بالترويج للسياحة من أعماق البحر و"سنور كلينج"، وأبدين استمتاعهن بالمناظر الخلابة والتقطن الصور التذكارية وقمن بنشرها على صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من أنواع الدعايا تحت الماء.

وكشف محمد عيد مدير تسويق المسابقة والمنتجع السياحي المستضيف لمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات بالغردقة، لـ"الوطن"، أنه تم تنظيم رحلة بحرية لتعرف ملكات الجمال علي الأنشطة البحرية المميزة كالغطس و"سنوركلينج"، ضمن فعاليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات بشواطئ ومنتجعات الغردقة.

ولفت إلى أن أكثر من 25 دولة شاركت في الفعاليات التي تتضمن عدة رحلات ترفيهية وسياحية لعدد من المقاصد السياحية والشواطئ، بهدف تنشيط السياحة وإلقاء الضوء على مدينة الغردقة الساحرة بكل معالمها.

وذكر أن المسابقة تتضمن عدة فعاليات، منها مسابقة ملكة جمال الرياضة، وفازت بها ملكة جمال أمريكا سافنا فولار، ومسابقة ملكة جمال الشواطئ، وفازت بها ملكة جمال جنوب أفريقيا جوردان جانسين، وملكة جمال المواهب، وفازت بها الروسية دارينا، وملكة جمال "ميس ايكو دريس" وفازت بها ملكة الفلبين .

وأشار إلى أن اليوم سيشهد إعلان الفائزة بمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات في حفل الختام.