التحفظ على "كلب" عقر تلميذ بالقاهرة الجديدة

تحفظت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، على شاب و"كلب" حراسه خاص في القاهرة الجديدة، وذلك بعد مهاجمة "الكلب" لتلميذ وإحداث عاهة في يده مما تسبب بإصابة المجني عليه بالفذع والخوف، وقال مصدر أمني أن رجال الشرطة ضبطت صاحب الكلب لمناقشته في الواقعة، وتم تحرير محضر وأحيل إلى النيابة.

بدأت نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق في واقعة تعرض طالب بالمرجلة الإعدادية، للعقر من كلب كان يسير مع صاحبه، ودلت التحريات الأولية أنه أثناء سير الضحية هاجم الكلب المجني عليه، وأحدث إصابات بالغة في يده، وتم نقله إلى المستشفى.

وتم الوصول إلى كاميرات مراقبة رصدت الواقعة، وتبين أن صاحب الكلب لم يستطع السيطرة عليه أثناء سيره ففوجئ به يهاجم المجني عليه، ومن المقرر أن يتم إيداع الكلب داخل الحجر البيطري من قبل النيابة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بعرض الطفل على الطب الشرعي وإعداد تقرير مبدئي عن حالته الصحية.

واستدعت النيابة والد الطفل للاستماع لأقواله كما استدعت 2 من شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

البداية كانت بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة أخطارا من مأمور قسم شرطة أول التجمع، من المستشفى بوصول طالب نجل حارس فيلا بمنطقة التجمع الأول، مصابا في يده بجروح بعدما هجم عليه كلب وعقره في كف يده، بالإضافة إلى تميزق جزء من ملابسه. تم تشكيل فريق من ضباط المباحث تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث الجنائية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن الكلب كان يسير مع صاحبه، ومقيم بمنطقة الياسمين بالتجمع الأول، وأثناء جلوس المجني عليه نجل حارس فيلا في الطريق العام، فوجئ بالكلب يهجم عليه، ويعقره في يده، وتم التحفظ على الكلب والقبض على صاحبه، وإحالة الواقعة للنيابة العامة التي تولت ومازالت التحقيقات مستمرة.