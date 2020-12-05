أمطار متوسطة تجتاح الإسكندرية وبدء نوة "قاسم"

اجتاحت أحياء مدينة الإسكندرية، أمطار متوسطة، في إعلان لبدء نوة "قاسم".

وفي العام الماضي كانت نوة "قاسم" من أشد النوات التي اجتاحت مدينة الإسكندرية، وتخشي المحافظة والأجهزة التنفيذية هذه النوة التي دائماً ما تأتي أشد من نوة "المكنسة" خاصة مع التغيرات المناخية، ما دعا إلى إعلان حالة طوارئ عبر الدفع بعدد من سيارات الشفط لسحب المياه من الشوارع.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن كميات الأمطار تزيد العام تلو الآخر، وأصبحت أضعاف السنوات السابقة، ففي 2019 كانت كميات الأمطار أكثر من عام 2015، والعام الجاري 2020 فإن حجم الأمطار سيكون أكثر مقارنة بالعام الماضي والمحافظة مرتبطة بالتغييرات المناخية على مستوى العالم.

وأضاف "الشريف"، أن الطاقة الاستيعابية للمحافظة لا تتحمل كميات الأمطار التي تهطل على المدينة، ما يتسبب في غرق الشوارع الرئيسية والفرعية، فضلًا عن تأثر كثير من القرى والعزب بسبب انخفاض مستوى سطح الأرض بحوالي متر ونصف المتر، وهناك تكليف من القيادة السياسية لحصر السكان في تلك القرى والعزب، للحفاظ على حياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد أن الأعوام السابقة شهدت ظهور 70 نقطة ساخنة تتجمع بها الأمطار، ولكن العام الحالي أصبحت 93 نقطة ساخنة، ولذلك فإن المحافظة تعمل على زيادة سيارات الكسح، واستخدام بدالات تسحب المياه من مناطق تراكمها وتلقيها في أماكن أخرى، وفي العام السابق استعانت المحافظة بـ22 سيارة صرف من المحافظات المجاورة.