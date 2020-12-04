الإسكندرية تبدأ تطوير العشوائيات برصف عزبة محسن الكبرى بالمنتزه

واصلت مديرية الطرق والنقل، برئاسة المهندسة أمل محمود، أعمال رصف عزبة محسن الكبرى بنطاق حي المنتزة أول، في إطار خطة تطوير العشوائيات، وتنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه مع صندوق العشوائيات لتطوير ٧ مناطق غير مخططة بالمحافظة، تخدم نحو ٢ مليون نسمة من سكان المحافظة، وتبلغ تكلفتها التقديرية ٨١١ مليون جنيه.

يذكر أن اللواء محمد الشريف، أطلق في ١٩ يونيو الماضي، شارة البدء في تطوير منطقة مربع محسن الكبرى بتكلفة تقدر بـ١٠٨,٢ مليون جنيه، بمدة تنفيذ ١٢ شهر.

ويقطن بمنطقة محسن الكبرى حوالي ٧٥ ألف أسرة، على مساحة ٤٧٧ فدان، وتتم جميع الأعمال بها بالتوازي؛ بدءًا من تطوير شبكة الكهرباء بتكلفة ١٥,٩ مليون جنية من خلال تركيب ١٠٠٠ ذراع و٥٠٠ عامود إنارة، ثم تطوير شبكة الصرف الصحي بتركيب ١٠٠٠ شنيشة أمطار جديدة، وتطوير الطرق والشوارع بتكلفة ٩٢,٣ مليون جنيه من خلال رفع كفاءة ورصف ١٦٧ شارعا بإجمالي طول ٣٨ ألف كيلو متر.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كرم مجموعة من المتفوقين رياضيا وثقافيا وفنيا من ذوي الهمم، وعددا من أمهاتهم، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يتم الاحتفال به في ٣ ديسمبر من كل عام، بحضور مسؤولي الجمعية الشرعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي المشاركين في التكريم.

وكان محافظ الإسكندرية، كرم مجموعة من الأبطال في عدة مجالات، بالإضافة إلى تكريم عدد من أمهات ذوي الهمم الذي أكد محافظ الإسكندرية على أنهم هم الأبطال الحقيقيين، لافتا إلى حرص محافظة الإسكندرية على توفير كافة سبل الدعم لذوي القدرات الخاصة وذويهم بالشكل الذي يضمن دمجهم في المجتمع.