وزيري: 812 مليون جنيه تكلفة متحف شرم الشيخ.. وسيعرض به 5200 قطعة أثرية

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إن فكرة إنشاء شرم الشيخ ترجع إلى عام 1999، لكن أعمال الإنشاء بدأت في عام 2003 وتوقفت تماما في عاما 2011، وجرى استئناف العمل فيما بعد وانتهى منه على أكمل وجه بتكلفة بلغت 812 مليون جنيه بمساحة إجمالية 191 ألف متر مربع تشتمل على اللاند سكيب وكل المساحة الخارجية وقاعة العرض المتحفي والعرض الخارجي ومنطقة ترفيهية وعدد من المطاعم والبازرات ومسرح مكشوف وساحات لإقامة الاحتفاليات والفعاليات وغيرها.

وأضاف وزيري خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن متحف شرم الشيخ يتناول نشأة الحضارة المصرية وتطورها وكيف أبدع المصري القديم في إبراز هذه الحضارة العريقة الرائدة في العديد من المجالات مثل تعايش الإنسان المصري مع الكائنات التي قدسها ورعاها.

وتابع، أن المتحف سيشهد عرض 5200 قطعة أثرية، بالإضافة إلى وجود الممر الملكي الذي يضم أشهر ملوك مصر القديمة على الإطلاق مثل تحتمس الأول وتحتمس الثالث والملكة حتشبسوت ورمسيس الثاني، بالإضافة إلى وجدود بعض التماثيل الهامة جدًا للإله حتحور وهي ربة الموسيقى.

وأوضح: "المتحف سيتناول الحياة البرية، ولدينا مجموعة من التماثيل والطيور والحيوانات المحنطة المقدسة من اكتشافات البعثة التي اكتشفت خبيئة للحيوانات والطيور المحنطة في سقارة العام الماضي".

وأردف، أن هناك بعض الآثار الهامة جدا التي ستعرض لأول مرة في هذه المتحف، كما يحتوي المتحف على مقبرة تشتمل على توابيت ولقى أثرية هامة.

ولفت، إلى أن الرئيس السيسي وجه بوجود قاعة للحضارات، حيث حصل اندماج بين الحضارات المصرية والحضارات الأخرى مثل الفترات اليونانية والرومانية والبيزنطية حتى عصر الحديث، ثم انتهت هذه القاعة إلى إضافة عرض مؤقت لعشرة قطع أثرية من مقتنيات توت عنخ آمون تعرض لأول مرة بالمتحف كعرض مؤقت لحين افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأشار، إلى أنه سيجرى الإعلان عن الكشف الأثري القادم في منطقة سقارة خلال بضعة أسابيع، نافيًا ما أثير بشأن هدم مقابر أثرية بالقرب من محور الفردوس في محافظة القاهرة: "ده كلام قديم قوي وطبقًا لقانون حماية الآثار فإنه ممنوع منعا باتا هدم المقابر الأثرية، فنحن نحافظ ونطور الأماكن الأثرية، وما جرى هده هي مقابر حديثة يرجع عمرها إلى 20 سنة و40 سنة وليست أثرية بالمرة".