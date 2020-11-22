بالصور.. متحف شرم الشيخ يفتح أبوابه لطلاب وطالبات المدارس والجامعات

استقبل متحف شرم الشيخ، اليوم الأحد، وفودًا من طلاب وطالبات المدارس وفرع جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ، للاطلاع على المقتنيات الأثرية التي يضمها المتحف.

وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن المتحف يفتح أبوابه لكافة الزائرين، خلال المواعيد التي جرى تحديدها من قبل وزارة السياحة والأثار، سواء كانوا أجانب أم مصريين.

وأوضح مدير المتحف، أن المتحف استقبل اليوم، وفدا من مدارس "British School" بشرم الشيخ، وقاموا بجولة إرشادية لهم، واستمعوا إلى شرح مبسط للمقتنيات الفريدة الموجودة بالمتحف.

وأضاف مدير المتحف، أنه جرى استقبال طلبة كلية الفنون والتصميم وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سلمان فرع شرم الشيخ، وقاموا بجولة إرشادية تعرفوا خلالها على التاريخ المصري القديم، من خلال سيناريو العرض المتحفي الذي يبرز أجمل مقتنيات المتحف.

وأكد مدير المتحف، أنه جرى تصميم المتحف ليكون مركزًا ثقافيًا وعالميًا، وملتقى للحضارات الإنسانية، وأحد الوجهات السياحية الواعدة بمدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى أن فلسفة العرض المتحفي تدور حول مفهوم حب الحياة على أرض مصر، وتتناول قاعات العرض عددًا من الموضوعات التي تتناول الجانب الإنساني للحضارة المصرية والتي تتمثل أبرزها في علاقة المصري القديم بالحياة البرية والبيئة المحيطة به، ويسلط الضوء على التواصل والاندماج الحضاري بين الحضارة المصرية الحضارات الإنسانية التي تعاقبت على أرض مصر على مر العصور، وإبراز كثير من القيم الفنية و الاجتماعية و الاقتصادية.