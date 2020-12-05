"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن الاختبارات التدريبية لطلاب أولى ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبوع الماضي عن عقد اختبارات تدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي في منتصف شهر ديسمبر الجاري، من أجل أن يتعود الطالب على نظام الأسئلة الجديد.

"الوطن" تستعرض التفاصيل الكاملة للاختبارات التدريبية من خلال السؤال والجواب:

- ما الهدف من عقد اختبارات تدريبية للطلاب حاليًا؟

يهدف الاختبار إلى تجربة المنصات والشبكات والبنية التحتية، ووفقًا لوزارة التربية والتعليم فيجب على الطلاب التعامل مع الاختبارات بجدية حتى يتعودوا على نظام الأسئلة الجديد، وأن يقف الطالب على مستواه الحقيقي الآن حتى يستعد للامتحانات المقبلة.

- متى ستبدأ وتنتهي الاختبارات التدريبية؟

وفقًا للجدول المُعلن، فإن الاختبارات ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 15 من ديسمبر الجاري، وتنتهي يوم الأحد الموافق 20 من نفس الشهر.

- هل الطالب مضطر للذهاب إلى المدرسة من أجل أداء الاختبارات؟

الوزارة أعطت الحرية الكاملة للطالب لاختياره ما إذا كان يُريد أداء الاختبارات من المدرسة أو المنزل أو أي مكان آخر، فالاختبار ليس مرتبطا بمكان مُحدد.

- هل الاختبارات مُحدد لها وقت واحد لجميع الطلاب؟

الاختبارات ليس مرتبطة بوقت معين خلال يوم الامتحان، حيث أتاحت الوزارة لطلاب الصف الأول الثانوي فترة زمنية مدتها 12 ساعة، تبدأ الساعة 9 صباحًا وتنتهي 9 مساء.

- ما هو شكل الأسئلة وما الأجزاء التي ستغطيها من المنهج؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن أسئلة الاختبارات ستأتي مُبسطة، وأنها ستُغطي أجزاء المنهج التي درسها الطالب منذ بداية العام الدراسي وحتى موعد الامتحان.

- وماذا إذا واجه الطالب أي مشاكل تقنية أثناء أدائه للاختبارات؟

لا داعي لقلق الطالب أو انزعاجه عند حدوث أي مشكلة تقنية أثناء تأدية الطالب للاختبارات، لأن الغرض الذي أعلنته "التعليم" من الاختبارات التدريبية هو الوقوف على أي مشكلات قد تحدث والتعامل معها، ويُمكن للطالب تسجيل أي شكوى واجهته أثناء أداء الامتحان من خلال رابط مخصص ستعلن عنه الوزارة خلال الأيام المقبلة.

- وكيف سيدخل الطالب إلى منصة الامتحانات الإلكترونية؟

ستُعلن وزارة التربية والتعليم عن كيفية الحصول على الاسم وكلمة السر لكل طالب من أجل دخوله على منصة الامتحانات.