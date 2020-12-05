"التعليم" تُعلن اليوم جداول حصص الأسبوع الثامن على قناة "مدرستنا"

تُعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم السبت، جدول الأسبوع الثامن من الحصص التعليمية للمواد الأساسية التي تُذاع عبر قناة "مدرستنا"، ويمتد الجدول الجديد من غد الأحد 6 ديسمبر وحتى السبت 12 ديسمبر الجاري.

وتعرض قناة "مدرستنا" الحصص التعليمية من المواد الأساسية التي تُضاف إلى المجموع للطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي.

وتُبث قناة "مدرستنا" التلفزيونية منذ يوم 18 أكتوبر الماضي بشكل مجاني لجميع الطلاب عبر قمر نايل سات بتردد 12303 أفقي، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، كما أتاحتها أيضًا وزارة التربية والتعليم مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن إتاحة 3 قنوات تعليمية جديدة خلال الفترة المقبلة لباقي طلاب المراحل الدراسية المختلفة، وأولهم طلاب السنوات الأولي من المرحلة الابتدائية بداية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الابتدائي، وتلك الفئة من الطلاب تحضر معظم أيام الدراسة داخل المدرسة وتحتاج بشكل أقل للقنوات التعليمية، حيث توجه تلك القناة في الأساس إلى أولياء أمور الطلاب، وتمثل خدمة مساعدة للطلاب وأولياء الأمور وليست أساسية.

أما القناة الثانية التي أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاقها قريبًا فهي مُخصصة لطلاب المرحلة الثانوية بداية من الصف الأول الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي، وطلاب هذه المرحلة يعتمدون بشكل أساسي على المنصات الرقمية والتعليمية التي أتاحتها الوزارة، أما القناة الثالثة التعليمية فهي مخصصة لطلاب التعليم الفني.

وتطبيقًا لنظام التعليم عن بُعد أتاحت وزارة التربية والتعليم العديد من المنصات الرقمية والتعليمية المختلفة بشكل مجاني لطلاب جميع المراحل الدراسية من أجل مساعدتهم في فهم المناهج الدراسية وتحصيل المحتوى العلمي، بالإضافة إلى تسهيل تفاعل الطلاب مع المعلمين، ومن أهم المنصات التعليمية المتاحة بنك المعرفة، وإدمودو، ومنصة التعليم المصري، ومنصة البث المباشر.