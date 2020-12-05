"التعليم": الاختبارات التدريبية لطلاب أولى ثانوي ليست مرتبطة بوقت

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اختبارات طلاب الصف الأول الثانوي التدريبية التي ستُجرى في 15 من ديسمبر الجاري، ليست مرتبطة بوقت محدد مثل الامتحانات النظرية النهائية، أي أنه يمكن للطالب أدائها صباحًا أو مساءً.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن عقد اختبارات تدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي منتصف الشهر الجاري على أن تنتهي الامتحانات في يوم الأحد 20 من ديسمبر.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن الوزارة أعطت فرصة للطالب أن يؤدي الامتحانات التدريبية وفقًا للجدول المُعلن على مدار 12 ساعة يوميًا منذ الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساء، وعلى سبيل المثال امتحان اللغة العربية مدته 3 ساعات يمكن أداءه في أي وقت خلال اليوم المحدد له في الجدول.

وأكد المصدر أن الاختبارات ليست مرتبطة بمكان أيضًا حيث يمكن أداء الاختبارات بالمنزل أو المدرسة، ولم تُقيد الوزارة الطالب بمكان معين، لأن الهدف من الاختبارات تعود طالب الصف الأول الثانوي على طريقة وشكل الأسئلة في نظام التعليم الجديد.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الشكل والنمط التي ستأتي عليه الاختبارات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، ومن أهمها أن الأسئلة ستأتي في صورة مُبسطة، كما أنها ستغطي أجزاء المنهج التي تم دراستها بالفعل منذ بداية العام الدراسي الحالي وحتى موعد الاختبار.

وأكدت الوزارة أن الهدف من الاختبارات التدريبية تجربة جميع المنصات والشبكات، مع البنية التحتية والتعود على نظام الاختبارات الجديد، وأن أهميتها بالنسبة للطالب هو معرفة والتعود على نظام الأسئلة، ويقف الطالب على مستواه الحقيقي حاليًا من أجل الاستعداد للامتحانات القادمة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لا داعي للطلاب القلق أو الانزعاج إذا حدثت أية مشاكل تقنية أثناء أداء الاختبارات، لأن الهدف منها في الأساس هو الوقوف على أية أزمات أو مشكلات من الممكن أن تواجه الطالب.