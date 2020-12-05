الجامعات: رفع 90% من المقررات الدراسية على المنصات التعليمية

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، أنه تم رفع غالبية المناهج الدراسية على المنصات الإلكتورنية بنسبة تتجاوز الـ 90%، مؤكدين أن هناك العديد من الكليات المختلفة مستعدة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020، وذلك بالتزامن مع الإجراءات الإحترازية التي تطبقها الدولة المصرية لمجابهة كورونا المستجد " كوفيد 19".

وكشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، عن أن الجامعة انتهت من رفع 90% من المقرررات الدراسية الجامعية بالكليات المختلفة على المنصات الإلكترونية التعليمية المختلفة المتاحة للطلاب للدراسة "أون لاين"، مضيفًا أن الجامعة انتهت من إنشاء 180 ألف "إيميل" جامعي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك لمتابعة أعمال الدراسة "أون لاين" من خلال الدخول إلى السيستم الخاص بالفرقة ومتابعة المحاضرات والتدريبات والاختبارات التي يتم بثها وتحميلها على المنصات التعليمية.

وأكد رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أنه تم الاستعداد لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بالتزامن مع إجراءات الدولة المصرية لمجابهة المرض.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة منذ الإعلان عن أزمة جائحة كورونا المستجد " كوفيد 19"، وبدأت العمل على رفع غالبية المقررات الدراسية لها على المنصات التعليمية المختلفة لها، ومواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الجامعية المختلفة، و كذلك الإسراع من تصوير الفيديوهات المخصصة لشرح المقررات الدراسية ورفعها على قنوات الجامعة على "يوتيوب" والمنصات المختلفة.

نجم: بدء الاستعداد لإجراء امتحانات الفصل الدراسي في موعدها

وأضاف رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أن الجامعة قامت بإنشاء إيميل جامعي لكل طالب يستطيع من خلاله الدخول على المنصة التعليمية الموحدة مايكروسوفت، وذلك للتيسير في التواصل مع أعضاء هيئة التدريس عبر المنصة التعليمية، بالإضافة إلى أخذ التدريبات اللازمة المهيئة للاستعداد للامتحانات، مؤكداً أن العمل يجرى على قدم وساق للاستعدادت لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكد عبدالنبي أن الجامعة تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا للتعليمات و التوجيهات الموضوعة من قبل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ووزارة الصحة المصرية.

ومن جانبها، قالت الدكتور نادية العارف، رئيس جامعة إسلسكا الدولية في مصر، إن الجامعة تطبيق سياسة ونظام التعليم الهجين المقر من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، لافتة إلى أنه الجامعة تقدمت بمنحة مالية بقيمة 70 مليون جنيه مصري للجهاز الحكومي بهدف تأهيل و تدريب 1500 من الكوادر الوظيفية خلال مدة 10 سنوات.

العارف: رفع جميع المقررات الدراسية على المنصات التعليمية

وأضافت في تصريحات صحفية، أن الجامعة انتهت من رفع جميع المقررات الدراسية لها على المنصات التعليمية المختلفة بالجامعة، مشيرة إلى أنه تم إنشاء إيميل جامعي لكل طالب وأستاذ جامعي، منوهة إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات تتعلق بالعملية الدراسة بنظام تطبيق التعليم الهجين حتى الآن .

و أكدت العارف، أن الجامعة بدأت الدراسة بكلية الحوسبة والتكنولوجيا الرقمية وإنشاء حاضنة أعمال للأفكار الابداعية للطلاب، مشيرة إلى أن غالبية المحاضرات يتم بثها "أون لاين"، مؤكدة أن التعليم عن بعد فرض نفسه على الجامعات في ظل أزمة كورونا.

وأشارت العارف، إلى أن التعليم الهجين ساهم في تقليل فرص تواجد الطلاب بالجامعات، مما يسهم في تقليل فرص انتقال عدوى كورونا بين الطلاب، مؤكدة أنه ادى إلى إسراع الجامعات في وضع خططها للتحول الرقمي وتحديث البنية التحتية.

وقال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في القاهرة، إن نظام الدراسة بالجامعة يختلف عن العديد من الجامعات، مشيرا إلى أنه يتم سنويا إنشاء إيميل إلكتروني لكل طالب، يستطيع من خلال الدخول مباشرة على المنصات التعليمية للجامعة وكذلك المكتبة الرقمية للإطلاع على كل ماهو جديد واكتساب المعرفة والمهارات المختلفة خلال دراسته.

وأضاف حمد في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أن الجامعة تنشئ سنويا أكثر من 10 آلاف إيميل جامعي لطلابها بمختلف الكليات الجدد والقدامى، لافتا إلى أن هناك تنسيق كامل بين الإدارات المختلفة بشأن التحديث الدوري للمنصات بكل ما هو جديد، منوها إلى أن أزمة كورونا المستجد ساهمت في تحسين مستوى الخدمة التعليمية بالجامعات المختلفة والتوسع من نظام التعليم عن بعد التعليم "أون لاين"، مشيرا إلى أن جميع المقررات الدراسية للكليات تم رفعها بدءً من العام الدراسي الجديد، تيسيرا على الطلاب في التواصل و تنفيذا و تطبيقا لسياسة التعليم الهجين.