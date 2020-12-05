طوارئ بصحة كفر الشيخ قبل إعادة النواب: منع الإجازات وفرق انتشار سريع

رفعت مديرية الصحة بكفر الشيخ حالة الطوارئ، استعدادا لإعادة انتخابات مجلس النواب، حيث جرى رفع الطوارئ بجميع أقسام الاستقبال بالمستشفيات، فضلا عن توفير المستلزمات الطبية والوقائية، بالإضافة لمنع الإجازات الخاصة بالأطباء وطواقم التمريض.

وأعلنت المديرية، في بيان لها، أنه جرى وقف الإجازات في فترة رفع درجة الاستعداد، وتشكيل غرفة إدارة أزمات بكل مستشفى، وتشكيل فريق طوارئ في كل مستشفى، وإخلاء 30% من أسرة المستشفيات في تخصصات الجراحة والعظام والحالات المستقرة لحين الانتهاء من رفع درجة الاستعداد، كما تم التنبيه بالتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ بكل منشأة، والتأكد من توافر أكياس الدم ومشتقاته بكميات كافية.

وجرى التاكيد على سرعة الإبلاغ عن المصابين فور وصولهم إلى المستشفى، والتأكد من جاهزية المولدات الكهربائية للعمل في حالة الطوارئ، وتجهيز فرق انتشار سريع بكل مستشفى، في إطار حرص منظومة الصحة بكفر الشيخ.

فيما أعلن مرفق إسعاف كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير المرفق، رفع درجة الاستعداد بكل فروعه في المراكز الإدارية، مؤكدا تحرك أقرب سيارة إسعاف إلى اللجان حال حدوث أي طارئ، فضلا عن تمركز السيارات أمام اللجان الرئيسية.

وأعلن المرفق، أنه جرى الدفع بـ100 سيارة إسعاف لتأمين الانتخابات، إضافة إلى تأمين الطرق، لمواجهة الأحداث الطارئة والتعامل معها، وأن كل سيارة إسعاف تحتوي على التجهيزات الخاصة بها للمساعدة في سرعة تقديم الإسعافات الأولية.

كما استعدت الوحدات المحلية، وأقامت فراشة أمام الـ 585 مقراً انتخابياً وذلك لتوفير الراحة للناخبين وخوفاً من سقوط الأمطار، كما جرى توفير المولدات الكهربائية والإنارة اللازمة داخل وخارج المقار، فضلاً عن توفير كراسي عادية ومتحركة وديسكات لانتظار الناخبين حرصاً على سلامتهم، كما جرى الانتهاء من تعقيم كافة المراكز الانتخابية وتوفير كواشف حرارية في بعضها لفحص المترددين من الناخبين، حرصاً على سلامتهم، مع توفير مطهرات أمام اللجان، وعددا من الكمامات الواقية.