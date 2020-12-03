"أدى عمله بتفانٍ وإخلاص".. محافظ البحيرة ينعى وكيل وزارة التموين

أرسل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باسمه وباسم أهالي البحيرة، وأجهزتها التنفيذية برقية أعرب خلالها عن خالص التعازي والمواساة، لوفاة المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، الذى وافته المنية اليوم الخميس، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد محافظ البحيرة أن الفقيد أدى عمله بتفانٍ وحب وإخلاص لوطنه حتى اللحظات الأخيرة بأمانة وصدق، ويتمتع بحب واحترام جميع من يعرفه من أقرانه فى العمل.

ويتقدم المحافظ لأسرة الفقيد وذويه بخالص العزاء داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وتوفى المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، داخل مستشفى دمنهور التعليمي، بعد صراع لم يستمر كثيرا مع أعراض الفيروس.

ونعت الصفحة الرسمية للتموين بالبحيرة، الفقيد المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة "ببالغ الحزن والأسى، ننعى المهندس كمال راشد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته".

يذكر أن المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، بلغ سن المعاش العام الماضي وتم مد الخدمة له لمدة عام بقرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأصيب بفيروس كورونا وكان يتلقى العلاج بمستشفى دمنهور التعليمي منذ 14 نوفمبر الماضي، حتى وافته المنية اليوم الخميس.

وأعلنت الأسرة أن تشييع الجثمان ودفنه، جرى بمسقط رأسه بكفر دميتوه التابعة لمجلس قرية صفط العنب التابعة لمركز كوم حمادة.