السكة الحديد: قطارات درجة ثالثة مكيفة لـ"محدودي الدخل" منتصف 2021

كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، عن البدء في تشغيل قطارات جديدة مكيفة على جميع خطوط الضواحي لخدمة الركاب "محدودي الدخل"، بدءً من منتصف 2021، مشيرا إلى أنه لأول مرة في تاريخ السكة الحديد سيتم تخصيص نحو 500 عربة قطار مكيفة درجة ثالثة يوميا، ضمن أكبر صفقة عربات قطارات في التاريخ، والبالغ عددها نحو 1300 عربة، موضحا أن هناك تكليف واضح من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة زيادة العربات العادية المكيفة التي يستقلها بسطاء المواطنين.

وقال رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، إن حركة القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية منتظمة منذ صباح اليوم، ولا يوجد ما يعوق حركة السير، مشيرا إلى أن جائحة كورونا لن ولم تؤثر على حركة تشغيل القطارات خلال الفترة الحالية، موضحا أن الجميع داخل منظومة السكة الحديد يعمل على توفير الراحة والأمان للركاب.

وأوضح "رسلان"، أنه تم استلام نحو 151 عربة قطار روسية جديدة ضمن صفقة الـ1300 عربة حتى الآن، وسيتم استلام نحو 22 عربة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحا أنه سيتم توريد باقي الصفقة على دفعات شهرية بواقع 35 عربة، فهذه العربات تشمل 800 عربة مكيفة بينها 180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب محدودي الدخل لأول مرة في تاريخ السكة الحديد، وشبيهة بالعربات المميزة العادية لكنها مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، مؤكدا أن تكلفة الصفقة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

ونوه رئيس السكة الحديد، إلى أن الهيئة تنفذ يوميا وبشكل دوري، جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية للحد من انتشار الفيروس، مشددا على جميع الركاب بضرورة ارتداء الكمامة الطبية أثناء استقلال القطارات، للوقاية من الفيروس.