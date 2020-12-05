خبير: 3.5% نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد المصري بنهاية 2020

قال الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولي سابقًا، إن تصنيف وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية للاقتصاد المصري بأنه بين أسرع 10 اقتصادات نموا في العالم يجعل جميع المصريين فخورين، وبخاصة أنه ليس التصنيف الدولي الأول من نوعه الذي ينظر إلى الاقتصاد المصري نظرة إيجابية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز": "بلومبرج من أفضل المؤسسات الاقتصادية على مستوى العالم، إذ تصدر التقارير طبقا للبيانات والمعلومات لأنها مؤسسة إعلامية في المقام الأول، كما أنها أو أي مؤسسة دولية أخرى لن تجامل مصر، لأن مصداقيتها ستكون على المحك إذا ما ثبت عكس توقعاتها، ومن ثم فإنها لا تكذب ولا تتجمل، كما أنها تجري مراجعات مع الحكومة وتطلع على التقارير، كما أنها تلتقى بالناس في الشوارع والمصدرين والمستثمرين ورجال الأعمال، لإصدار تقريرها، ومن ثم فإنها تستخدم تقنيات شديدة التعقيد والشفافية في عملها".

وتابع: "ما لم تذكره بلومبرج بالأمس، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي السريع والجرئ والنشط والحازم هو الذي جعل مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط في ظل جائحة كورونا، كما أن نسبة النمو المتوقعة هي 3.5% بدلًا من 3% و2.5% وذلك بنهاية هذا العام، وذلك مقارنة بالأرقام السالبة التي تحققها دول أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا".

وأردف، أن المواطن المصري كان يعاني من تبعات تطبيق الإصلاح الاقتصادي في عامي 2016 و2017 لكنه كان يشعر بأن القيادة السياسية صادقة فيما تقول وتفعل: "عفوية وذكاء الإنسان المصري خلوه قادر يحكم على هذا البرنامج وخطواته القاسية".

وأوضح، أن بعض أجهزة المخابرات الأجنبية استخدمت هذا الغضب ضد الدولة المصرية أحيانًا، لكن الرئيس السيسي قال "طول ما المصريين متحدين محدش هيقدر يفصل ما بينهم"، ومن ثم كانت الوحدة هي السلاح الأساسي في إنجاح البرنامج.

وأردف، أن صعود الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية ليس طفرة، لكنه آخذ في النمو بسبب السياسة المالية والاقتصادية المستمرة مع المظلة الاجتماعية من أجل توفير الغطاء الاجتماعي للمواطنين.