عمرو محمود ياسين عن تجاهل القاهرة السينمائي لوالده: لا يعرفون قيمته

استنكر السيناريست عمرو محمود ياسين، تجاهل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لوالده الفنان الراحل محمود ياسين، قائلًا: "ربما لا تعلم الإدارة قيمة محمود ياسين السينمائية، وأنه أحد روادها الذي قدّم ما يُقارب الـ170 فيلمًا".

وكتب عمرو، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "ناس بتسألني وتتساءل عمومًا كيف لا يكرم مهرجان القاهرة السينمائي وهو المهرجان الأول والرسمي لمصر اسم الفنان محمود ياسين بهذه الدورة، وقد رحل قبل انطلاق المهرجان بحوالي 40 يوما؟.. وأنا لا أملك إجابة عن هذا الأمر.. وإن كان قد سبق في دورات سابقة وفي عهد إدارت أخرى أن أهدت إدارة المهرجان دورتها لأسماء نجوم كبيرة رحلوا في نفس العام".

وتابع: "يفترض عندما يرحل عن دنيانا قبل انطلاق المهرجان ببضعة أسابيع، أن نرى بالافتتاح شيء ما.. إشارة ما لرحيل أحد أيقونات السينما المصرية والعربية.. ولكن البعض يبدو وكأنه لا يعلم.. أو لا يعرف.. أو غير مهتم أو غير مدرك.. أو أي حاجة".

وأضاف: "عموما اسم محمود ياسين، محفور في ذاكرة ووجدان كل محب للسينما.. ولكن وجب التعقيب على هذا الأمر بعد أن أثير من خلال محبيه وجمهوره.. رحم الله الوالد وأسكنه فسيح جناته".

وكانت الفنانة شهيرة، قد أبدت دهشتها من تجاهل مهرجان القاهرة السينمائي، لزوجها الفنان الراحل محمود ياسين، رغم إقامة الدورة الحالية الـ42، بعد أسابيع قليلة من وفاته.

وقالت شهيرة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنها لم تتابع حفل افتتاح هذه الدورة أو فعالياته، ولكنها فوجئت بمنشورات استهجان كثير من جمهور زوجها لتجاهل المهرجان الاحتفاء به.

وتابعت: "أعتبر ما حدث سقطة كبيرة من إدارة المهرجان ورئيسه محمد حفظي، لأن محمود ياسين، كان نجما استثنائيا بشهادة الجميع".