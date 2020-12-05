دفتر مخالفات ريهام سعيد.. استضافة الزوجة وعشيقها وتعذيب الثعالب و "السخرية"

يعد القرار الذي أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم بوقف الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج صبايا الخير على قناة النهار، الثالث من نوعه، إذ أصدر المجلس قرارا مماثلا العام الماضي بوقفها لمدة عام بسبب اساءتها للبدينات أثناء حديثها عن السمنة، كما أوقفتها نقابة الإعلاميين في 2017 بعد استضافتها لسيدة طلبت الطلاق من زوجها بدعوى أنها على علاقة برجل غيره.

وقرر المجلس الأعلى للإعلام اليوم إيقاف برنامج الإعلامية ريهام سعيد وإحالتها للتحقيق، وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه بحث اليوم الشكاوى المقدمة ضد برنامج "صبايا الخير" المعروض على قناة النهار في ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب، وقرر المجلس وقف البرنامج لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني لقناة النهار.

وعاقب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ريهام سعيد العام الماضي بمنع ظهورها على الوسائل الإعلامية لمدة عام، بسبب حديثها عن السمنة بطريقة وصفت بأنّها تنطوي على الاستهزاء بمرضى السمنة، وجرى التحقيق مع ريهام سعيد وصدر القرار بمنع ظهورها، إثر شكوى قدمها المجلس القومي للمرأة ضدها بتهمة الإساءة للنساء البدينات والتنمر عليهن، وانتهت مدة وقفها بنهاية أغسطس الماضي كما حصلت على تصريح مزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين مؤخرا.

وقالت ريهام سعيد في برنامجها صبايا الخير الذي كانت تبثه قناة الحياة حينها "الناس التخينة عبء على الدولة.. الناس التخينة بتشوه المنظر وطبعا كلك عرقانة لأن عندك كمية سموم غير طبيعية فقدتي كل أنوثتك فقدتي ضحكتك"، ودافعت عن نفسها قائلة إنها كانت مريضة سمنة ولم تقصد الإساءة لأي مريض بل كانت تحثهم على العلاج.

وفي عام 2017 عقدت لجنة الشكاوى، بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا لبحث "المخالفة الإعلامية الجسيمة" فيما تناوله برنامج صبايا الخير، حيث استضافت ريهام سعيد، سيدة متزوجة، اعترفت على الهواء بعلاقة تجمعها برجل آخر، قائلة إنها ترغب في الطلاق وظهر الرجل الذي تجمعه علاقة بها بجوارها أثناء الحلقة، موضحًا أنه تعرّف عليها في إحدى الأسواق، وتعاطف معها، بعدما حكت له معاناتها مع أبيها وزوجها ضعيف الشخصية.

وطلبت السيدة الطلاق من زوجها على الهواء مباشرة، مؤكدة أنه يعلم بطبيعة علاقتها مع رجل آخر، ويرفض تطليقها بسبب توقيعه على إيصالات أمانة وشيكات على بياض لأبيها قبل الزواج منها، لضمان حقوقها معه.

وقررت نقابة الإعلاميين إيقاف ريهام سعيد عن العمل لمدة 3 أشهر بعد استضافتها سيدة مُتزوجة وعشيقها لتحكي الزوجة وقائع خيانتها لزوجها، وهو ما وصفته النقابة بالسقطة المهنية، وقال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين السابق، في بيان له آنذاك إن ما حدث استغلالاً لحالة شاذة في المجتمع المصري وهو ما يتنافى مع المعايير المهنية والأخلاقية.