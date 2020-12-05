تفاصيل الهزة الأرضية في القاهرة والإسكندرية: مصدرها تركيا

قال الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي، إن محطات الشبكة القومية للزلازل رصدت هزة أرضية شرق البحر المتوسط بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر شعر بها بعض المواطنين في الإسكندرية والقاهرة ومدن الدلتا.

وأوضح القاضي أن عمق الهزة الأرضية وصل إلى 80 كم، ما أدى لشعور المواطنين بها، لافتا إلى أن زلزالا حدث في تركيا شعر به أهالي القاهرة والجيزة والدلتا والإسكندرية.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلزال لم يحدث في مصر، مشيرا إلى أن سبب الشعور به في مصر هو أنه كلما زاد عمق الزلزال كان الشعور به على المدى البعيد.