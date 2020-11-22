هزة أرضية تثير فزع أهالي الغربية والمنوفية على فيسبوك: "فرقعة جامدة"

شعر عدد من سكان محافظتي الغربية والمنوفية في عدد من المدن، قبل قليل، بهزة أرضية، استمرت لوقت قليل، ما أثار حالة من الفزع والرعب في قلوب السكان الذين شعروا بها.

وتداول رواد صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على صفحاتهم منورات يعبرون فيها عن شعورهم بحدوث هزة أرضية استمرت لبعض الوقت، وإصابتهم بالخوف والفزع الشديد، حيث قالت ثريا السعيد من طنطا "حسناه.. بس كانوا هزتين مش هزة واحدة"، ورد أحمد سعد من الغربية قائلًا: "أقسم بالله حسيت بيه، سبحان الله، يا رب سلم".

مواطن بالغربية مازحًا: "افتكرت الجيران بيحركوا العفش".. وآخر: "البيت اتهز جامد"

ودوّن حمادة رمضان من الغربية، مازحًا، "هو ده كان زلزال؟ أنا حسيت بحركة قولت يمكن الجيران بيحركوا العفش"، فيما أوضح محمد القاضي من مدينة تلا بالمنوفية: "فعلًا حصل، حسيت بيه من ربع ساعة بالظبط"، فيما أكّد مينا حنا "يا جدع البيت اتهز هزة جامدة من نص ساعة كدا"، فيما تساءلت دعاء داوود من المنوفية بقولها "في حاجة فرقعت بصوت عالي أوي، دا كان زلزال ولا إيه؟".

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت صباح الخميس الماضي، هزة أرضية شرق القاهرة، وعلى بعد 13 كم جنوب شرق العاصمة الإدارية، في الساعة 11:33:15 بتوقيت القاهرة، بقوة 3.0 درجة على مقياس ريختر، دون أن يشعر بها كثير من المواطنين بهذه الهزة.