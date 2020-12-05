هالة سرحان ناعية الفنانة التشكيلية ماجدة عميرة: ماتت وهي بتصلي

قالت الإعلامية هالة سرحان، إن الفنانة التشكيلية ماجدة عميرة، توفيت أثناء أداءها للصلاة.

وكتبت هالة سرحان، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: سقطت وهى تصلي، هكذا ترحل الملائكة، فقدت صديقة عمري الأستاذة ماجدة عميرة.

ووصفتها هالة سرحان بقولها "المحترمة، الراقية الرقيقة، كنز الحنان والوفاء والعطاء، رائدة وصاحبة بصمة عظيمة على حركة الفن التشكيلي في مصر".

وكان المنتج طارق الجنايني، قد أعلن أمس وفاة الفنانة التشكيلية ماجدة عميرة بعد صراع مع المرض.

قال طارق الجنايني عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أطيب وأحن قلب، المغفور لها ماجدة عميرة.. والدة أخواتي سحر وعمرو عميرة، صلاة الجنازة غداً السبت بعد صلاة الظهر مسجد مصطفى محمود.. الرجاء الدعوة لها بالرحمة والمغفرة".

كما نعاها المصور الصحفي عيد خليل، عبر حسابه على "فيس بوك" قائلًا: "إنا الله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة أم الفنانين الغليا ماجدة عميرة، أسكنها الله فسيح جناته".