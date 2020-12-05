أمطار غزيرة ومتوسطة تضرب كفر الشيخ وإعلان حالة الطوارئ

تعرضت بعض مناطق محافظة كفر الشيخ، قبل قليل، لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ببعض الأماكن، خاصة الشمالية بالمحافظة، ما دفع المحافظة لاستمرار إعلان حالة الطوارئ، وطالبت إدارة المرور السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

وتحولت شوارع بعض المدن التي تعرضت للأمطار لبرك طينية، ووجّه جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والقرى بسرعة شفط المياه من الشوارع لسرعة وصول المواطنين إلى أعمالهم، وتسيير الحركة المرورية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، وتكثيف حملات النظافة في الشوارع الرئيسية.

وأعلن المحافظ حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وسوء حالة الطقس، موجهًا بالتدخل السريع وكسح مياه الأمطار من الشوارع والقرى الأم والتوابع، كما شدد محافظ الإقليم، على المتابعة المباشرة من قبل رؤساء المراكز والمدن.

وأصدرالمحافظ، تعليماته باتخاذ الحيطة والحذر، والتدخل السريع لرفع مياه الأمطار من جميع الأماكن والشوارع العامة والفرعية، والاهتمام بدور العبادة، والمدارس، والمستشفيات، والنوادي، ومراجعة صفايات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وروافع الري وطلمبات الطوارئ وصيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة الأسلاك والعوازل، لمواجهة أي ظواهر ومتغيرات جوية متوقعة خلال موسم الشتاء ووضع الخطط والبدائل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وطالبت إدارة مرور كفر الشيخ، السائقين على الطرق العامة والفرعية والدولية، بتوخي الحذر وخفض السرعات، لسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها كفر الشيخ، واتباع الإرشادات المرورية حفاظًا على أرواحهم وأرواح الركاب، خاصة سائقي السيارات الأجرة.

وحذرت إدارة المرور السائقين، من السرعة الزائدة، خاصة على الطريق الدولي الساحلي أو رافده. فيما طالب مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور احمد الجنزوري، مدير المرفق بالمحافظة، المواطنين بتوخي الحذر على الطرق لتفادي وقوع الحوادث، خاصة الطريق الدولي بلطيم- الاسكندرية ورافده من بلطيم لكفر الشيخ.