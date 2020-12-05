ضوابط غلق المدارس حال ارتفاع إصابات الموجة الثانية لكورونا

مع تزايد أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد مؤخرًا، والاقتراب من الموجة الثانية للفيروس، بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وضع العديد من الضوابط الاستباقية يجري تطبيقها على مستوى جميع المدارس بالمحافظات في حالة زيادة الإصابات داخل مدرسة أو مجموعة من المدارس في نفس المنطقة.

"الوطن" تستعرض أبرز الإجراءات والضوابط التي تصل إلى غلق المدارس:

- إذا ثبت وجود أكثر من حالة إيجابية للفيروس بين الطلاب داخل الفصل الواحد، يجري غلق الفصل لمدة 28 يوما، من خلال قرار مشترك بين الإدارة الصحية والتعليمية.

- في حالة غلق أكثر من فصل داخل نفس المدرسة بسبب وجود إصابات بها خلال مدة أسبوعين، يجري غلق المدرسة لفترة 28 يومًا، من خلال مديريتي الصحة والتعليم.

- إذا كانت المدرسة التي أغلقت داخل مجمع مدارس، وظهرت خلال مدة أسبوعين من غلقها حالات إصابة أخرى بأكثر من فصل في مدرسة أخرى، تتخذ مديريتا التعليم والصحة قرارًا بغلق المجمع بأكمله لمدة 28 يومًا.

- أما في حالة فرض حجر صحي على إحدى القرى أو المدن بسبب ارتفاع حالات الإصابة فيها بكورونا، تمتلك المحافظة قرار غلق المدارس في تلك القرية أو المدينة حتى نهاية فترة الحجر الصحي المقررة.

- إذا تفاقم الوضع وانتشرت حالات الإصابة بفيروس كورونا بإحدى المحافظات من الممكن اتخاذ قرار بغلق مدارس المحافظة بأكملها لفترة لا تقل عن 28 يومًا من خلال ديوان المحافظة، وذلك وفقًا لتوصيات لجنة إدارة الأزمة وتطور الوضع الوبائي.

جدير بالذكر، أن العام الدراسي الحالي بدأ في 17 أكتوبر الماضي، وسط إجراءات وقائية واحترازية طبقتها وزارة التربية والتعليم، على مستوى جميع المدارس بمحافظات الجمهورية، من أبرزها ارتداء الكمامات الطبية، وتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب، وقياس درجات الحرارة على بوابات المدارس.