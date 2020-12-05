الإسكان: 5 مدن جديدة تحظى بإقبال كبير من المتقدمين للحجز

تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "سكن لكل المصريين"، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن، لتحقيق حلمه في امتلاك مسكن خاص به، تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري، بطرح عدد من الوحدات السكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، كاملة التشطيب، ويتم تسليمها خلال 36 شهرًا.

وعلى الرغم من طرح تلك الوحدات في عدد من المدن الجديدة، إلا أنه لوحظ إقبال عدد كبير على التقديم في عدد معين من المدن الجديدة.

الرئيس التنفيذي للصندوق: هناك 5 مدن جديدة تحظى بإقبال كبير من قبل المتقدمين للحجز

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هناك توافد أعداد كبيرة من المواطنين للتقدم على مدينة بدر "حدائق العاصمة"، ثم مدينة حدائق أكتوبر ثم مدينة العبور الجديدة، وأخيرًا مدينتي 15 مايو والعاشر من رمضان، للحصول على وحدة سكنية داخلها.

أما عن شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، تتضمن فى أن يكون المتقدم شخص طبيعي مصري الجنسية، لا يقل سنه عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.

بالإضافة إلى أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 72 ألف جنيه سنويا للأسرة، بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريا، و54 ألف جنيه سنويا للأعزب، بما يعادل 4500 جنيه شهريا، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

كما يجب أن لا يكون سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

وأخيرًا أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، وفقا للرئيس التنفيذي للصندوق.