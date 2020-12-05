شركة الصرف الصحي تطلق مسابقة لاختيار المنشآت الصناعية المثالية

أعلنت شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى عن إطلاق مسابقة اختيار المنشآت الصناعية المثالية وذلك للعام الرابع على التوالي تحت شعار "تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصناعي المعالج مطلب قومي".

وأشارت شركة الصرف الصحى إلى أن المسابقة تهدف إلى حث وتحفيز مالكي المنشآت الصناعية من المستشفيات والمصانع والفنادق وخلافه على الالتزام بمعايير القانون رقم 93 لسنة 1962 ولائحته التنفيذية المعدلة رقم 44 لسنة 2000.

أما الفئات التي لها الحق الاشتراك فى المسابقة هى المنشآت الصناعية الكبرى في نطاق خدمة الشركة بالقاهرة الكبرى ومدينة شبرا الخيمة المتمثلة فى المصانع كثيفة الاستخدام للمياه، وشركات الأدوية والمستشفيات الخاصة والحكومية ومحطات خدمة السيارات الفنادق والعائمات.

وأشارت شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى إلى ان شروط المسابقة تتمثل فى أن تكون المنشأة تمارس نشاطها من خلال رخصة سارية، وحاصلة على موافقة جهاز شئون البيئة – الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي ولديها سجل بيئي، وأن تكون المنشأة الصناعية تقوم باستخدام معظم مياه الصرف الصناعي المعالج من مزاولة النشاط، وأن تكون المنشأة متعاقدة مع الادارة العامة للتحكم فى الصرف الصناعي على استقبال المخلفات الصناعية السائلة، وأن يكون نشاط المنشأة يستلزم إنشاء وحدة معالجة الصرف النهائي لها والوحدة منفذة وتعمل بكفاءة.

وتضمنت الاشتراطات أن تكون آخر 3 عينات تم أخذهم من الصرف النهائي للمنشأة بمعرفة الإدارة العامة للتحكم في الصرف الصناعي بالشركة مطابقة لمعايير القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2000. وأن تكون وصلات الصرف الصحي والصناعي للمنشأة وصلات قانونية وصالحة فنيًا.

أما اّلية وطريقة الاشتراك في المسابقة، فأوضحت الشركة أن المسابقة متاحة أمام جميع المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها الشروط من خلال مخاطبة أحياء القاهرة ومجلس مدينة شبرا الخيمة للنشر عن المنشآت الصناعية الراغبة في الاشتراك في المسابقة من خلال اللجنة المشكلة من قبل شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى يتم اختيار المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها الشروط والمكّودة بسجلات الصرف الصناعي بالشركة ويفتح باب الاشتراك للمنشآت حتى 31 مارس المقبل، وتسلم الطلبات للإدارة العامة للتحكم في الصرف الصناعي بمقر الشركة.

وفيما يتعلق بالجوائز، أشارت الشركة إلى منح المنشآت الصناعية الفائزة شهادات تقدير موقعة من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، مع الإعفاء من سداد رسوم تكلفة تحليل العينات التي تقوم الإدارة العامة للتحكم في الصرف الصناعي بأخذها من الصرف النهائي لعام قادم مع نشر أسماء المنشآت الصناعية الفائزة على موقع الشركة الالكتروني.