إجراءات المعاش والوفاة للعاملين بـ"مياه الشرب" في القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن عدة إجراءات لصالح العاملين ومنها إجراءات صرف مستحقات أسر العاملين المتوفين ومنها إعانة وفاة، حيث تقوم اللجنة النقابية بصرف ألف جنيه لأسرة المتوفى فور إبلاغها بالوفاة، على أن يقدم إقرار العامل الموجود لدى النقابة وصورة من شهادة الوفاة أو تصريح الدفن.

وأما مصاريف الجنازة، أشارت الشركة إلى أنه يتم صرف 3 شهور من الأجر الأساسي بالإضافة إلى متوسط الأجر المتغير بدون العلاوات الخاصة والعلاوة الاجتماعية والغلاء وذلك لأرملة المتوفى أو أكبر الأبناء سناً أو القائم بالصرف،والأوراق المطلوبة هى :

-صورة من شهادة الوفاة.

-طلب مقدم من الورثة ( الزوجة أولا ثم اكبر الأبناء ثم القائم بالصرف ) باسم رئيس قطاع الموارد البشرية بالموافقةعلي صرف مصاريف الجنازة ومعتمد من قبل أحد أعضاء اللــجنة النقابية

-صورة بطاقـــة الزوجة

أما منحة الوفاة تتمثل فى صرف 3 شهور من الأجر الأساسي ومتوسط الأجور المتغيرةلمن يحدده حسب استمارة 105 وتصرف المنحة للأرمل أو الأرامل في حالة عدم تحديد المستفيد.

وفيما يتعلق بالمعاش الشهري فالأوراق المطلوبة هى..

-استمارة 9+ صورة منها.

-عدد 3 صورة شهادة ميلاد كمبيوتر لجميع الورثة والمتوفى.

-عدد 2 صورة قسيمة زواج المتوفى.

-عدد 2 صورة قسيمة زواج البنات.

-عدد 2 صورة قرار الوصاية.

-عدد 2 صورة إعلام الوراثة.

-موافقة البريد أو البنك على تحويل المعاش باسم المستفيد .صور الشهادات الدراسية للحاصلين على مؤهلات.

-بيان قيد للأبناء الذين في مراحل التعليم.

-إثبات تجنيد للأبناء المجندين.خطاب بمفردات المرتب للأبناء العاملين من جهة عملهم.

-صور بطاقات الورثة.

-صورة من قسيمة الطلاق في حالة وجود مطلقة .

-في حالة وجود معاش لأحد الوالدين يتم موافاة الشركة ببيان بالمعاش من مكتب التأمينات المختص موضح به نوع هذا المعاش وعن من يستحق هذا المعاش والرقم التامينى لصاحب هذا المعاش.

-الأرقام التأمينية لجميع الورثة .