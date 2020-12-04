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محمود مسلم

دمياط الجديدة: مهلة للمصانع أصحاب المديونيات العالية للسداد

كتب:

أيمن حمزة
11:44 ص | الجمعة 04 ديسمبر 2020
غلق مراكز الدروس الخصوصية بمدينة دمياط الجديدة،.. وحملة مكبرة لضبط وصلات المياه المخالفة

غلق مراكز الدروس الخصوصية بمدينة دمياط الجديدة،.. وحملة مكبرة لضبط وصلات المياه المخالفة

صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة بمعرفة الإدارات المعنية بالجهاز، أسفرت عن ضبط عدد كبير من وصلات المياه المخالفة ووصلات الصرف الصحي غير المقننة بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، وكذلك تحصيل بعض المستحقات المالية المستحقة للجهاز لدى العملاء، ومنح مهلة للمصانع أصحاب المديونيات العالية للسداد، تمهيدا لرفع العدادات وفصل المياه في حالة عدم الالتزام.

دمياط الجديدة: مهلة للمصانع أصحاب المديونيات العالية للسداد.. وحملة مكبرة لضبط وصلات المياه المخالفة

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم تنفيذ الحملة بمعرفة لجنة مشتركة من إدارات التنمية وإيرادات المياه والتشغيل والصيانة والأمن بالجهاز بالاشتراك مع شرطة التعمير، والمنوط بها المرور على جميع الأحياء والمجاورات بمدينة دمياط الجديدة، لضبط وصلات المياه أو وصلات الصرف غير المقننة، والتي يقوم بعض الأهالي بإنشائها دون الرجوع إلى إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز، مما يتسبب في إهدار المال العام، والتأثير بالسلب على كفاءة مرفق المياه والصرف بالمدينة.

اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين

وكان رئيس الجهاز، أشار إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين، واستكمال المرور لضبط المخالفات بجميع أنحاء المدينة.

كان المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، صرح أن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري والسحب بالجهاز، من إدارات التنمية والأمن وتراخيص التشغيل بالجهاز بالإشتراك مع شرطة التعمير التي شنت حملة موسعة لتنفيذ قرارات غلق لمراكز الدروس الخصوصية بمدينة دمياط الجديدة التي تعمل دون ترخيص وتزاول نشاط بالمخالفة وتم تشميعها بالشمع الأحمر وفصل عدادات الكهرباء والمياه عنها وتحرير المحاضر اللازمة لها.

وكان رئيس الجهاز، أوضح أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة ومنعا لتجمعات الطلاب وحرصا على سلامتهم ،محذرا المخالفين من إعادة فتح هذه المراكز، مضيفا أن من يقوم بفض الجمع (الشمع) الأحمر سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين وتحويلها للنيابة العامة.

غلق مراكز الدروس الخصوصية بمدينة دمياط الجديدة ضمن حزمة إجراءات احترازية 

 

وكان رئيس الجهاز أكد على استمرار تلك الحملات والمرور الدوري بجميع أحياء المدينة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق تلك المراكز ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد covid-19.

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