شروط شراء حصص من البنوك في مصر

تساءل الإعلامي عمرو أديب، عن إجراءات شراء البنوك في مصر، أو فتح بنوك جديدة، قائلًا: "هل هناك آلية في مصر لتملك المواطنين بنوك في مصر؟!".

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "شركة أوراسكوم القابضة أعلنت في بيان لها، بأنها تعتزم الاستثمار بنك المصرف المتحد، ولذلك نسأل عما يقوله القانون في هذا الإطار، وفي العالم كله فإن أغلب البنوك تملكها شركات القطاع الخاص".

وقال عمرو حسين الألفي رئيس قطاع البحوث بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن قانون البنوك الذي صدر مؤخرًا، حدد ملكية البنوك المصرية، وأنه مهتم بأن يكون الحد الأدنى 5 مليارات جنيه: "القانون حدد في المادة 72 في الفصل الثاني وهو خاص بتملك ورؤوس أموال البنوك، أنه لا مشكلة من تملك 5% من البنك مع إخطار البنك المركزي، وبالنسبة لـ10% فإنه يجب أن يحصل المستثمر على موافقة البنك المركزي، للموافقة على الملكية بأكثر من 10%".

وأضاف: "هناك مادة تنص على أن يكون المالك لديه خبرة في العمل المصرفي، ومن الممكن أن يتملك الأجانب، دون التقيد بحد أقصى، لكن بشرط أن يوافق البنك المركزي على طلبات التملك إذا تجاوزت 10%، وهناك بنوك أجنبية ومصرية تملكها شركات، وبعض العائلات لديها حصص في البنوك".

وتابع: "بنك المصرف المتحد عبارة عن 3 بنوك مدمجة منذ عام 2006 ويملك البنك المركزي نحو 99.9% منه، والبنك المركزي لا يهدف إلى تملك البنوك لذلك فقد أعلن أن نيته ببيعه، لأن هدفه هو الحفاظ على الأسعار وسلامة الجهاز المصرفي".