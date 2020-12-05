سميرة سعيد تتألق بأحدث ظهور لها.. ومتابعون: انتي بتصغري إزاي

نشرت المطربة المغربية سميرة سعيد، أحدث سيشن تصوير لها، وبدت أصغر من سنها ما أثار تسأولات الجمهور عن سر إطلالتها الشبابية، فجاءت التعليقات: "انتي بتكبري ولا بتصغري"، "انتي بتصغري كدة إزاي؟"

وعلق آخر: "ست الحسن والجمال أيقونة الموضة".

وكانت سميرة سعيد أعربت عن سعادتها البالغة للنجاح الكبير الذي حققته أغنيتها الجديدة "قط وفار"، التي طرحت عبر المنصات الإلكترونية.

الأغنية من كلمات عبدالحميد الحباك، ألحان إيهاب عبدالواحد توزيع النابلسي، وإخراج نضال هاني.

وأوضحت سميرة في تصريح سابق لـ"الوطن"، أن أغنية قط وفار، هي استكمال لمسيرتها فى الفترة الأخيرة، التي اعتادت فيها البعد عن النمط الشائع في الأغنيات، والتطوير وتقديم كل ما هو جديد في عالم الموسيقى.

وأشارت إلى أنها تحب دائما دعم أفكار الشباب، من كلمات وألحان، لاستكمال تطوير أعمالها الفنية.

وكانت أعلنت النجمة المغربية سميرة سعيد، انضمامها لتطبيق الفيديوهات تيك توك، وذلك من خلال طرح فيديو رفقة نجلها شادي.

وتداول جمهور سميرة سعيد فيديو لها، وهي تداعب نجلها شادي وتعلن من خلاله انضمامها للتطبيق.وطرحت النجمة سميرة سعيد مؤخرًا، فيديو كليب لأغنيتها "يوم من عمرنا"، الذي طرحته منذ 5 سنوات.

كما أحيت مؤخرا أولى حفلاتها الـ "أون لاين" عبر تطبيق التيك توك وقد لاقى الحفل صدي كبير وحقق أعلى نسبة مشاهدة.

ومن ناحية أخرى انتهى مؤخرًا عرض الموسم الأول من برنامج "ذا فويس سينيور"، حيث كانت سميرة أحد أعضاء لجنة تحكيم البرنامج بجانب هاني شاكر ونجوي كرم وملحم بركات، وحقق البرنامج طوال حلقاته نجاحا كبيرا.