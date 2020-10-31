"حساسين" يطالب بتشكيل لجنة للسياحة والآثار برئاسة زاهي حواس

طالب الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطي للشؤون البرلمانية، بتشكيل لجنة استشارية برئاسة عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس وتضم في عضويتها كبار الخبراء والعلماء وأساتذة الجامعات من المتخصصين في الآثار والسياحة لمواجهة التحديات الراهنة التي يواجهها كل من قطاعي السياحة والآثار بسبب التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا.

وأشاد "حساسين" في بيان له أصدره اليوم بالقضايا المهمة التي تناولها الدكتور زاهي حواس في محاضرته عن الاكتشافات الأثرية الحديثة وذلك بالجمعية الأثرية بالإسكندرية، خاصة إشادته بشباب مصر الأثريين وتأكيده أن مصر أصبحت تمتلك أثريين بارعين في هذا المجال، بشكل يجعلهم لا يقلون شأنا عن أقرانهم الأجانب وإعلانه أنه يقوم بأعمال الحفائر الآن في منطقة سقارة وهناك اكتشافات مهمة سيعلن عنها قريبا، وذلك بالتعاون مع بعثة مصرية من المجلس الأعلى للآثار وأن الكشف الأخير خبيئة التوابيت التي تم اكتشافها في سقارة كان له تأثير ومردود عالمي في كل دول العالم.

وأشاد الدكتور سعيد حساسين بصراحة ووضوح الدكتور زاهي حواس عندما أكد أنه حينما تولى وزارة الآثار عام 2002 لمدة 10 سنوات كان الوضع مختلفا تماما عما هو عليه الآن فكنا خدامين للأجانب ولذلك بدأت أعمل مدارس لتدريبهم على الحفائر والترميم وخرجنا 500 شخص على أعلى مستوى، وأصبح عندنا شباب أثريون مميزون لا يقلون عن الأجانب، مشيدا بحديث عالم الأثار الكبير والعالمي الدكتور زاهي حواس عن المتحف المصري الكبير وتأكيده أنه أكبر مشروع ثقافي في القرن الـ21 وافتتاح هذا المتحف ينتظره العالم كله وقوله: "عندما أسافر أي مكان في العالم الناس كلها تسألني متى سيتم افتتاح المتحف الكبير؟، فنحن بانتظار إشارة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل افتتاحه حينما يتم الانتهاء منه".