موعد مباراة الذهاب بين ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الأسباني

ينتظر، مساء اليوم السبت، عشاق الدوري الإسباني المباراة المرتقبة بين فريقي ريال مدريد وخصمه إشبيلية، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية

ويلتقي فريقا ريال مدريد وإشبيلية في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع بتوقيت السعودية، والسابعة والربع بتوقيت الإمارات، والساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت تونس، والساعة الثالثة والربع بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية

وتقام المباراة بين الفريقين في الجولة الثانية عشر، وذلك في معقل خصم ريال مدريد إشبيلية بملعب رامون سانشيز بيزخوان عبر شاشتي beIN Sports HD 1 وbeIN Sports HD 3، بتعليق العماني خليل البلوشي.

سوء الحظ يلاحق ريال مدريد

ويواصل سوء الحظ معاندته لفريق ريال مدريد، بعدما تعرض مهاجم الفريق ماريانو دياز للإصابة قبل ملاقاة إشبيلية.

وذكرت صحيفة مونو ديبورتيفو الإسبانية، أن إصابة ماريانو عبارة عن إصابة عضلية، ستبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين.

وكان ماريانو دياز حجز مقعدًا أساسيًا في تشكيل ريال مدريد خلال المباريات الماضية، حيث شارك بصفة أساسية أمام ألافيس وفياريال في الليجا، بالإضافة إلى مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أووربا، قبل أن يتعرض لإصابة عضلية.

اللاعبين المرشحون لحصد جائزة الأفضل في ريال مدريد

وكان نادي ريال مدريد الإسباني، أعلن عن اللاعبين المرشحين لحصد جائزة الأفضل في شهر نوفمبر الماضي، وهم لوكا مودريتش، وتوني كروس، وناتشو فرنانديز، ولوكاس فاسكيز، ورافائيل فاران.

ريال مدريد يخسر أمام شاختار

وكان ريال مدريد تعرض للخسارة في مباراته الأخيرة أمام شاختار الأوكراني بهدفين نظيفين، ليحتل ريال مدريد المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد سبع نقاط، ويحتاج إلى الانتصار على بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الأخيرة، لتأكيد تأهله لدور الـ16.

وتعتبر مباراة اليوم حاسمة بالنسبة للفريق الملكي، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام ألافيس 1-2 إضافة إلى تأزم موقفه بدوري الأبطال بعد خسارته في المباراة الماضية بالجولة الخامسة بدور المجموعات أمام شاختار الأوكراني بهدفين للاشيء.