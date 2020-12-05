أول رد من طالب "قطار المطرية" بعد بتر ذراعيه: "راضي بأمر ربنا"

كشف محمد عيسي، والد طالب الثانوية الأزهرية، بعد سقوطه تحت قطار المطرية وبتر ذراعيه، تفاصيل ما حدث وحالة ابنه الصحية، مؤكدا أن "نفسية نجله مدمرة وبه إصابات عديدة".

وحول تلقيه الخبر، قال إنه فوجئ باتصال من رقم غريب يقول له، "إنت والد علي" فاجاب "نعم"، ليصدمه المتحدث بقوله، "علي القطار خبطه، واحنا رايحين به على مستشفي الجمالية المركزي".

وعقب الاتصال، أصيب الأب بحالة من الهلع والرعب، فاستقل دراجته النارية على عجل، وانطلق مسرعا إلى المستشفى، "معرفتش أنا كنت سايق الموتوسيكل ازاي، وبأي سرعة لدرجة أني خرجت من قرية الكفر الجديد، ووصلت للمستشفى قبل وصول الإسعاف به".

وعد وصوله الابن المصاب المستشفى، كانت صدمة الأب الحقيقة، "مش قادر أقول إيه، شوفت منظر لن أنساه طوال حياتي، فقد كان ابني ينزف، وأصبت بحالة هياج عصبي، ومكنتش عارف أنا باقول إيه، حتى اقترب مني مأمور مركز شرطة الجمالية، وهدأني قليلا، وأكد أن الأصباء يقومون بالإسعافات الأولية لوقف النزيف وسيتم تحويله إلى المنصورة فورا".

ويتابع الأب، "فضلت يومين لا أستطيع أن أقترب من ابني، يومين أقف أمام مستشفى الطوارئ بالمنصورة ولا أستطيع الاقتراب من الغرفة الموجود بها، حتى تماسكت ودخلت عليه.

ويتذكر الواد هذه اللحظات قائلا، "دخلت عليه وقلت له: إنت طول عمرك راجل، فابتسم وقال: والله ما أنا زعلان، أنا راضي بأمر ربنا يمكن أنا كنت مقصر مع ربنا وأراد أن أرجع له، فقلت له: الحمد لله معاك نعم كثيرة، معاك رجلين، وعقل، وعنين، لكن لم أستطع أن أتمالك نفسي أكثر من ذلك وتركته وغادرت غرفته".

ويشكر والد علي، مشيخة الأزهر، التي تواصلت معه فور علمها بالحادث، بتعليمات من فضية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حيث أكدوا له، أن الأزهر لا ينسي أبناءه، قائلن "لا تحمل هم دراسته، وانسي التعليم الآن.. أهم حاجة صحته".

كان قطار "المطرية- المنصورة" بمحافظة الدقهلية، قد تسبب، مساء الأربعاء الماضي، في إصابة الشاب علي محمد علي، طالب بالثانوية الأزهرية، من قرية الكفر الجديد، بمركز ميت سلسيل، ببتر في الذراعين، حال سقوطه من القطار عند محاولته استقلاله، إلا أن القطار تحرك قبل أن يتمكن من اللحاق به، وجرى نقله إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة للعلاج، وما يزال تحت العلاج حتى الآن.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث أثناء مرور القطار المتجه إلى مدينة المطرية، حيث سقط شاب تحت عجلاته أثناء محاولته استقلال القطار.

وانتقلت مباحث مركز شرطة الجمالية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة المدعو على محمد على إبراهيم عيسى، 16 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي، مقيم بالكفر الجديد بميت سلسيل، استقلال القطار المتجه من المطرية إلى المنصور، نتج عنه إصابته ببتر بالذراعين واشتباه كسر بالجمجمة.