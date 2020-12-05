شهيرة عن "القاهرة السينمائي": لا أحد يجرؤ على تجاهل محمود ياسين

أعربت الفنانة شهيرة، عن حزنها الشديد لعدم تكريم زوجها الفنان الراحل محمود ياسين في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 42، رافضه في الوقت ذاته ما ردده البعض على السوشيال ميديا بأن القائمين على المهرجان تجاهلوا الفنان الراحل، قائلة: "لا أحد يستجرأ تجاهل محمود ياسين، أنا بقول ممكن تكون فاتت عليهم، هقول كده وخلاص".

وأضافت "شهيرة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن محمود ياسين حمل السينما المصرية على أكتافه في فترة السبعينيات والثمانينيات، "ده صاحب الـ 180 فيلم، موضحة: "أنا مش حزينة مش عشان مش احتفلوا بيه، أو وقفوا دقيقة حداد عليه، أنا حزينه أن السوشيال ميديا اللي تفتكره والقائمين على المهرجان لا، الناس قالت المهرجان في غيبوبة، مهرجان القاهرة السينمائي بقاله 42 سنة معانا، زعلت على المهرجان مش زعلت من عدم تكريم زوجي الراحل، أنا مش شوفت المهرجان ولم أتابعه، عرفت من البوستات اللي نزلت من جمهوره".

وواصلت شهيرة: "جمهور محمود ياسين قال إيه ده وإزاي وليه وده معقول؟، دول مغمى عليهم ولا إية؟، قالوا دول مغيبين ولا إيه؟، ده وضع طبيعي؟، كان فيه حاجة اسمها زمن محمود ياسين، ممكن الأجيال الجديدة متعرفش ده".

شهيرة لـ"الوطن": تجاهل القاهرة السينمائي لـ محمود ياسين "سقطة كبيرة"

وكانت أبدت الفنانة شهيرة، دهشتها من تجاهل مهرجان القاهرة السينمائي، لزوجها الفنان الراحل محمود ياسين، رغم إقامة الدورة الحالية الـ42، بعد أسابيع قليلة من وفاته.

وقالت شهيرة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنها لم تتابع حفل افتتاح هذه الدورة أو فعالياته، ولكنها فوجئت بمنشورات استهجان كثير من جمهور زوجها لتجاهل المهرجان الاحتفاء به.

وتابعت: "أعتبر ما حدث سقطة كبيرة من إدارة المهرجان ورئيسه محمد حفظي، لأن محمود ياسين، كان نجما استثنائيا بشهادة الجميع".