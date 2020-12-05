اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: الإجراءات الاحترازية مفتاح الوقاية

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مفتاح الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا هو الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية بشكل دائم ودوري، حيث أنه وحتى الآن لا يوجد لقاح تم إقراره للقضاء على الفيروس بشكل تام.

وأضافت "العسال"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه يجب على الجميع الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي وتطهير الأيدي بالكحول بشكل دوري، كما يجب أثناء الزيارات العائلية الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتباعد عن القبلات والحديث عن قرب.

وأوضحت، أن هناك 4 درجات للإصابة بفيروس كورونا "بسيطة، متوسطة، شديدة، حالات حرجة"، و80% من الحالات تقع في درجات البسيطة والمتوسطة، و20% من الحالات تكون ما بين الشديدة والحالات الحرجة.

وأكدت، أن زيادة نسب شفاء مصابي فيروس كورونا جاء بسبب قوة البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، وحتى الآن هناك أكثر من بروتوكول تم تعديله: "البروتوكول العلاجي للفيروس تم تحديثه أكثر من مرة منذ بدء الجائحة، ونشر الوعي بين المواطنين أدى إلى نقص أعداد الإصابات".

وتابعت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: "هناك أكثر من لقاح في تجارب اكلينيكة متقدمة، واللي شغال في الميديا دلوقتي لقاح فايزر وموديرنا وجامعة أكسفورد واللقاح الصيني والروسي، وجميعها تجارب.. هنشوف مين اللي هيقدم اللقاح".