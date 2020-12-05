افتتاح جدارية المعنا الفرعونية بقنا: تمثل تاريخ المحافظة الثقافي

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جدارية المعنا الفرعونية بمدينة قنا، في إطار حرص المحافظة على تطوير وتجميل كافة الشوارع والميادين بمختلف المدن وتنفيذا لمبادرة "قنا تتجمل".

شهد الافتتاح حازم عمر، نائب المحافظ، والمحاسب كمال شلبي، السكرتير العام، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير المساعد، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ورئيس مدينة قنا، ومسؤولي اتحاد شباب قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأشار الداودي إلى أن الجدارية يبلغ طولها 106 أمتار بارتفاع 6 أمتار وبلغت تكلفة تجميلها حوالي 50 ألف جنيه، وضمت العديد من الرسومات والأشكال الفرعونية التي تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى تنفيذ ممشى بطول الجدارية وبعرض 10 أمتار، و5 استراحات للزوار، وتم تنفيذهما تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا واتحاد شباب قنا، وبمشاركة مجتمعية من شركة المميز.

وأوضح المحافظ أن مثل تلك الجداريات تمثل تاريخ قنا الثقافي والجمالي وتأتي كخطوة جدية لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي بكافة شوارع وميادين المحافظة.

وأضاف الداودي، أن مدينة قنا تشهد العديد من أعمال التجميل والتطوير، حيث تم الانتهاء من زراعة زهور التجميل وأشجار الزينة بمختلف ميادين وشوارع المدينة، كما سيتم البدء في تجميل كوبري المعنا ويتبعه تجميل كوبري سيدي عبدالرحيم أعلى السكة الحديد، مؤكداً أنه عقب الانتهاء من أعمال التجميل بمدينة قنا سيتم بدء الأعمال في باقي مدن المحافظة بالتتابع.