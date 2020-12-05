تعقيم وتطهير ديوان عام قنا لحماية العاملين من كورورنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن مديرية الطب البيطري طهرت مبنى ديوان عام المحافظة، صباح اليوم، في اطار جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بتعقيم المنشآت الحكومية بالمحافظة، بما يحقق سلامة وحماية العاملين بها ومرتاديها من احتماليات الإصابة بأي عدوى لفيروس كورونا.

وأضاف الداودي، أنه يوجد تعاون كبير بين المحافظة والأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لتطهير المؤسسات الحكومية للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، داعيا الله ان يحفظ مصر وأهلها من كل سوء.

وأكد محافظ قنا، على حظر دخول أي مواطن أو موظف عام لأي وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها، أو مديرية من مديريات الخدمات والإدارات والمقرات التابعة لها، وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة، دون ارتداء الكمامة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

فيما أشار الدكتور إبراهيم يوسف، القائم بأعمال وكيل وزارة الطب البيطري، إلى تواصل حملات تطهير وتعقيم المباني الحكومية بالمحافظة للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، حيث قامت الأطقم المتخصصة بأعمال التطهير بتعقيم وتطهير مسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي الخميس الماضي، واليوم ديوان عام محافظة قنا.