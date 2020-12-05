الصحة: مصر تستعد لإنتاج لقاح كورونا فور التأكد من النتائج

قالت الدكتورة نهى عاصم مساعد وزيرة الصحة، إن مصر تستعد لإنتاج اللقاح الصيني لكورونا، فور الوصول لمرحلة معينة من التأكد للنتائج المرحلية.

وأوضحت أن هناك 4 تقنيات خاصة باللقاحات، ويجري ترتيب الأولوية حسب العديد من العوامل المبنية على الناحية العلمية واللوجستية، لافتة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجه وزيري الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، والمالية محمد معيط، لحجز 20 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وأضافت عاصم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه يجري التواصل بشكل مباشر مع الشركات التي تُعلن نتائج معينة، للمزيد من الدراسات من الناحية العلمية وترتيب الأولويات من قبل لجنة مُشكلة من قبل وزارة الصحة، وتضم جميع الجهات العلمية في الدولة المهتمة والمنوط بها البحث العلمي.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة، تبحث أولويات إعطاء اللقاحات المتعاقد عليها، وكيفية حجزها إلكترونيًا، موضحة أن الأولوية ستكون لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأكثر عرضة للإصابة، وباقي التفاصيل سيجري الإفصاح عنها قريبًا جدًا في موقع الوزارة.