صيانة شاملة لأعمدة الإنارة بـ"دائري" المحلة الكبرى

نفذت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، مساء اليوم السبت، صيانة شاملة لأعمدة الإنارة الموجودة على الطريق الدائري، كما قام مركز ومدينة بسيون بصيانة كشافات الإنارة بشارع بدور وترعة السلامونية وخلف مدرسة التحرير، وشارع نصر الدين بجوار المساكن.

وفي ذات السياق، غير مركز ومدينة طنطا الكشافات المحترقة بكشافات ليد على طريق مساكن نفيا، كما قام قسم الإنارة بحي ثان طنطا بصيانة الكابلات وتركيب كشافات ليد وشد سلك هوائي وتوصيل التيار الكهربائي.

كما تم تركيب عداد ثلاثي أتوماتيك بشارع الإمبابي من شارع سعيد وشارع الحلو، وتركيب كشاف ليد بشارع حمدي جادو مع شارع الشهيد إبراهيم الرفاعي حاليا (توت عنخ آمون) سابقا، بالإضافة إلى صيانة وتركيب كشافات ليد بشارع السد العالي بمحيط مدرسة السيد يوسف بالسلخانة وفصل توصيلة كهرباء بفيشة مخالفة.

وفي مركز ومدينة سمنود، تم صيانة عدد ٢٠ كشافا بأعمدة الإنارة بطريق قرية ميت عساس، وصيانة عدد ٢٠ كشافا بأعمدة الإنارة بقرية محلة زياد.

يأتي ذلك استجابة لشكاوى المواطنين، بالمرور على أعمدة الإنارة ومراجعتها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أمانا، وتركيب عوازل بالأعمدة، تفاديا لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء.