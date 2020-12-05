"الوزير" ومحافظ الغربية يتفقدان أعمال تطوير طريق "دفرة- زفتى"

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم السبت، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لتفقد أعمال الطرق الجارية داخل المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ.

بدأت الزيارة بتفقد الأعمال الجارية بطريق "دفرة- السنطة- زفتى الجديد"، حيث استمع الوزير والمحافظ لشرح تفصيلي عن مراحل العمل بالطريق الذي يبلغ طوله ١١ كيلومتر حتى مدينة السنطة، ويحتوي على ٣ حارات في كلا الاتجاهين، و٤ أنفاق و٢ كوبري علوي، ويساهم في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية، ومن المقرر الانتهاء منه في يونيو المقبل بتكلفة إجمالية ٣٧٩ مليون جنيه.

وقام الوزير والمحافظ بمعاينة الطريق، حيث وجه الفريق كامل الوزير ببدء وضع الطبقة الأسفلتية قبل نهاية هذا الشهر في المنطقة الأولى من الطريق، التي تم الانتهاء من وضع طبقة السن بها، كما وجه الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد حتى يتسنى البدء في المرحلة الثانية من السنطة إلى زفتى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق رحمي أن الطريق يساهم في تخفيف الكثافة المرورية بطريق السنطة زفتى الحالي، كما سيساهم في ربط محافظات الدقهلية، الغربية والبحيرة.

وكذلك تفقد الوزير والمحافظ طريق دفرة كفرالزيات الحر للبدء في أعمال تطويره، وخلال الزيارة عرض الدكتور طارق رحمي موقف طرق "طنطا - المحلة، طنطا إسكندرية الزراعي، ونفق الدلجمون"، ووجه الفريق كامل الوزير هيئة الطرق والكباري بسرعة الانتهاء من تلك الطرق تخفيفيا على المواطنين.

يذكر أن تطوير وإنشاء هذه الطرق يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لتسهيل حركة تنقل المواطنين.