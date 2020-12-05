 141 ألف طن رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادرته 4 سفن حاويات، و8 سفن بضائع عامة.

وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16566 طن تشمل: 7500 طن رمل و5700 طن يوريا و3366 طن ملح.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40872 طن، تشمل: 15632 طن قمح و16000 طن ذرة و869 طن حديد و1807 طن خشب زان و5264 طن أبلاكاش و1300 طن زيت طعام.

‎بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1198 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطا) وحاصلات زراعية (بصل وكتان وليمون وزيتون وكراوية) وفواكة (برتقال ويوسفي ورمان) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب وسلوفينيا والهند وسيريلانكا وإيطاليا وإنجلترا.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 694 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1579 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 141942 طنا.

بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26166 طنا، وبلغت حركة تداول الشاحنات 1853 شاحنة منها 213 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 12284 من البضائع العامة.