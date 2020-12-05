إخماد حريق في سيارة بالغربية بسبب ماس كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية، مساء اليوم السبت، من إخماد حريق نشب في سيارة سوزوكي، على طريق "طنطا- بسيون"، بنطاق قرية مشال، التابعة لدائرة مركز بسيون.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، يتضمن السيطرة على حريق نشب في اشتعال سيارة سوزوكي على طريق قرية مشال بدائرة مركز بسيون، وتم الدفع بسيارة إطفاء وإخماد النيران، دون وقوع إصابات، وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

في وقت سابق، شهدت منطقة السبع بنات، بمدينة المحلة الكبرى، تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتحطم واجهة محل تجاري.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بحدوث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية، في منطقة السبع بنات، التابعة لدائرة قسم الشرطة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بجروح وكسور في أنحاء متفرقة بالجسد، وتحطم واجهة محل تجاري، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكشف شهود العيان، أن السيارة الميكروباص كان يقودها طفل، واختلت عجلة القيادة فى يده ما أدى إلى اصطدامه بدراجة نارية واقتحام محل حلواني شهير.

والمصابون هم، "إبراهيم عبد الله الشيخ 37 سنة مقيم بمنطقة المحجوب، عمرو السيد 32 سنة مقيم بمنطقة سكة الوسطي، آية سامح أحمد حسين 21 سنة مقيمة بشارع الجلاء، محمد رمضان أبو زين 28 سنة مقيم بشارع الإنتاج، عمرو دسوقي سلطان، 3 سنوات".