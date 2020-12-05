مدحت العدل عن إغلاقه لحساباته على السوشيال ميديا: "أنا كده ريلاكس"

قال الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، إن مسلسل بـ100 وش والذي جرى عرضه خلال شهر رمضان الماضي لن يتم طرح الجزء الثاني منه خلال رمضان المقبل، ولكن يتم حاليا كتابة فيلم له، والفيصل في المعروض للجماهير: "لو موصلناش لسكريبت أحنا راضيين بيه مش هنقدمه".

وأضاف "العدل"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن الاتزان النفسي والثقافة هي العوامل الرئيسية للأشخاص الذين تغيروا بشكل مفاجئ من الفقر للغنى: "فيها جزء بالإيمان بربنا، والنجاح المدوي بيعمي، والشطارة أنك تكون راكز ومثقف".

وأوضح أن الفنان دائما ما يكون موهوب، ويجب أن يخالط أشخاص يقوموا بإعادته حال فقد صوابه ففي إحدى التعليقات: "اتفاجئت وأنا داخل على محمود عبدالعزيز أنه قدامه كشكول مفرغ فيه كل المشاهد، والجيل ده اتربى على التفاصيل الصغيرة واحترام جماهيره".

وأكد أنه قام بإغلاق كافة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي منذ شهرين: "لقيت نفسي بضيع وقت طويل جدا في اليوم في الرد، ولما بلاقي حاجة مش عجباني مبعرفش مردش، ولما برد بأدب بلاقي ردود متجاوزه من أولاد صغار، قولت وليه أحرق دمي، وأنا كده ريلاكس".

وأشار إلى أن العدل جروب ستقدم مسلسل للفنانة يسرا ونيلي كريم: "دول راسين الحربة بتوعي، وموهوبين وشطار، وموسم رمضان الماضي كان هايل وفيه اختيارات كتيرة".