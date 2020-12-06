عمرو أديب يعطس على الهواء ويمازح فريق إعداده: "لا مش كورونا"

مازح الإعلامي عمرو أديب، فريق إعداد برنامجه، بعد أن عّطس على الهواء، قائلًا: "عطست.. المذيع يعطس، لا مش كورونا يا جدعان، كورونا مفهاش عطس، أمال قاعد بعلم فيكم إيه من بدري"، وذلك خلال تقديمه برنامجه "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر".

وأضاف أديب مازحًا: "الكورونا إما كحة أو مش قادر تشم أو مش قادر تتذوق يا إما حرارة، إنما دي عطسة"، وذلك أثناء حديثه عن كواليس اغتيال العالم الإيراني النووي فخري زادة، من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".

وأوضح الإعلامي، أن إسرائيل تُركز على أن تكون الرصاصات في مخ العالم، كون لديهم رعب من المهندسين النوويين سواء عراقيين أو مصريين أو إيرانيين، " إسرائيل عملت حاجة غريبة أوي، بدأت تلم المهندسين النوويين بتوعها من كل دول العالم، وقالت لو سمحتم ارجعوا".

وتابع: "إسرائيل عارفة أن المواجهة لن تكون سهلة، فيه ناس بتقول الإيرانيين مش هيعملوا حاجة وهيهددوا بس، بس أنا أتوقع هيكون فيه، على الأقل إيران ستبحث عن الحلقة الضعيفة للانتقام، العميل اللي قامت إسرائيل بزراعته للانتقام واغتيال زادة في الغالب هو في تل أبيب"، حيث يقوم القائمين على العملية بتأمين خروجه قبلهم.