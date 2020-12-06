22 مليار جنيه حصيلة مخالفات سرقة التيار الكهربائي والتهرب الضريبي

أظهرت حصيلة شهرية لأجهزة الامن بوزارة الداخلية تنفيذ 2063769 حكم قضائى متنوع خلال شهر من بينها8541 حكم جناية من بينها أحكام بالإعدام و 480 حكم بالسجن المؤبد.

كما تم تم ضبط 6236 قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها 6653 متهمين وبحوزتهم 700 كيلو بانجو و600 كيلو حشيش و97 كيلو هيروين و4 كيلو افيون وتم كشف غموض 226 حادث خطف و قتل و سرقة بالإكراه و حريق عمد و إنتحال صفة بإجمالى 404 متهمين.

* 22 مليار و500 مليون جنيه حصيلة المخالفات

كما تم ضبط 336878 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 253122992 جنيه وضبط 8003 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها 709 قضية ضرائب عامة و كشف 1130 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة و600 قضية فى مجال الجمارك و53 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (1879) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، (905) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، كما تم ضبط (35) قضية فى مجالات "الإتجار بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال - تهريب جمركى" ، (11) قضية فى مجال "إختلاس المال العام والإستيلاء عليه - تربح - إضرار" ، (17) قضية "إحتيال مصرفى - إستغلال نفوذ حقيقى - غسل أموال - كسب غير مشروع".. بقيمة بلغت 22115624343جنيه.وتم ضبط (38915 قضية تموينية متنوعة أبرزها ضبط (720) قضية إسطوانات غازبمضبوطات بلغت (20156 إسطوانة).. تقدر قيمة الغاز المدعم 2721060جنيه) و (91) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (3110813 لتر) و (373) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (320,063 طن – 79180 قطعة – 4528 عبوة) سلع غذائية وتموينية متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.