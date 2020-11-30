ضبط مخدرات بـ2.6 مليون جنيه في حملة أمنية بالإسماعيلية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حملة أمنية، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمُشاركة مديرية أمن الإسماعيلية وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، استهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وتروّيجها على عملائهم متخذين من دائرة مركزي شرطة (القنطرة غرب، الإسماعيلية ) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامة.

وأسفرت الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (71 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7٫200 كيلوجرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 2٫250 كيلوجرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 كيلوجرامات - كمية من مخدر الآيس وزنت 500 جرام - 70 قرصا لعقار الكبتاجون المخدر - 62 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة - 97 ألف جنيه - 2 ميزان حساس - سيارتان) بحوزة عاطل وذلك حال تواجده بمحل إقامته بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4٫200 كيلوجرام - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلوجرامات - كمية من مخدر الهيروين وزنت 200 جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 750 جراما- مبلغ مالي - هاتف محمول) بحوزة عاطل وذلك حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.

ضبط (كمية من مخدر الهيدرو وزنت واحد كيلوجرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول) بحوزة (عاطل – له معلومات جنائية) وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات وإعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 2 مليون و650 ألف جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.