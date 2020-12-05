ضبط 192 قطعة سلاح و230 قضية مخدرات وتنفيذ 78228 حكم قضائى

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 192 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 158 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(16) بندقية آلية.

بندقية رصاص.

(29) بندقية خرطوش.

(13) طبنجة.

(133) فرد محلى.

(481) طلقة مختلفة الأعيرة.

(25) خزينة متنوعة.

(206) قطعة سلاح أبيض.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (78228) حكم قضائى متنوع بإجمالى (6333) محكوم عليه ، وذلك على النحو التالى:

(329) حكم جناية.

(22720) حكم حبس جزئى.

(4520) حكم حبس مستأنف.

(39478) حكم غرامة.

(11181) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (230) قضية مخدرات بحوزة (239) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (91,283 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (11,068 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2,830 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (582 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (210 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (320 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (934 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (78 جرام).

عدد (12235) قرص مخدر .

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (49) متهم.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط (4) تشكيلات عصابية،ضمت (9) متهمين إرتكبوا (13) حادث متنوع.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (259) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة ( سيارتين - دراجة نارية).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22151) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (61) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.