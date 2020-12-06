صحة دمياط ترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات قبل إعادة النواب

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات بمحافظة دمياط، استعدادا لانتخابات مجلس النواب.

وتم تشكيل فريق طوارئ في كل مستشفى بالتنسيق مع غرفة الأزمات في ديوان المديرية على مدار الساعة، ووقف الإجازات في تلك الفترة والتنبيه على إخلاء ٣٠% من الأسرة بالمستشفيات في تخصصات العظام والجراحة، والتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ بالمستشفيات، وتوافر أكياس الدم ومشتقاته، وتوافر الأكسجين، والتأكد من جاهزية المولدات الكهربائية للعمل في حالة الطوارئ.

يأتي ذلك طبقا لتعليمات الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، وحرصا على سلامة المواطنين أثناء إجراء العملية الانتخابية.

وفي وقت سابق، زار الدكتور سيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، مستشفى كفر سعد المركزي، والصدر بدمياط، للتأكيد على استعداد المستشفيات لاستقبال الزيادة المتوقعة في حالات الكورونا، ومدى جاهزيتها لذلك، وتوافر الأكسجين بها.

وأكد وكيل الوزارة تطبيق البرتوكول المحدث من وزارة الصحة للعلاج، ومتابعة تطوير شبكة الغازات بتلك المستشفيات، لزيادة عدد الأسرة المعدة لاستقبال المرضى.

ورافق "عبدالجواد" في هذه الجولة، مدير إدارة المستشفيات بالديوان، ويأتي ذلك استمرار لجولات الأول لبيان استعداد المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستقبال أي حالات مرضية، وخاصة فيروس كورونا.

كما أعلنت مديرية الصحة في دمياط، برئاسة الدكتور سيد عبدالجواد، في وقت سابق، عن تركيب مولد أكسجين بمستشفى كفر سعد المركزي، المخصصة لعزل حالات كورونا، الذي ورد عن طريق إدارة الأشغال العسكرية، في عملية تطوير مستشفى طوارئ كفر سعد، ما يعد طفرة غير مسبوقة في مستشفيات الجمهورية.

وكشفت مديرية الصحة بمحافظة دمياط عن خطتها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بمراكز المحافظة، التى من المقرر عقدها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021، تحت رعاية الدكتورة منال عوض، المحافظ، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإجمالي 25 قافلة طبية بقرى محافظة دمياط، ضمن مبادرة "حياة كريمة".