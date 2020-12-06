"التأمين إجباري".. تعرف على خطواته والمستندات المطلوبة

أوضحت الهيئة القومية لـ التأمينات الاجتماعية، أن التأمين يكون إجباريا، طالما هناك علاقة عمل مقابل أجر.

وألزم القانون 148 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية صاحب العمل بتقديم طلب اشتراك مؤمن عليه وفقاً للنموذج س1 المرفق باللائحة خلال أسبوعين من التحاق أي عامل بالعمل لديه.

وتمثل أهمية هذه الاستمارة في حصول العامل على الحماية التأمينية كما أنها تؤثر في ربط المنشاة وحساباتها على قاعدة بيانات معلومات الحاسب الآلي بالهيئة. ​

خطوات التأمين على عامل بالقطاع الخاص

ـ يتقدم صاحب العمل أو الشخص المفوض عنه بتحرير نموذج رقم 1 (س1) من أصل وصورتين يدوياً (مستوفي كافة التوقيعات الموجودة بكل دقة).

ـ أو إلكترونياً عند التحاق أي عامل بالخدمة لديه إلي مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته النشاط خلال أسبوعين من تاريخ التحاق العامل بالعمل لديه مرفق به المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للتأمين على العاملين بالقطاع الخاص

1ـ صورة المستند الدال على تاريخ الميلاد مميكن .​​

2ـ صورة من المؤهل الدراسي وما يفيد الاشتراك بالنقابات المهنية بالنسبة لبعض الفئات مثل (مهندس ـ طبيب ـ محام ـ محاسب .... إلخ).

3ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

4ـ قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الاشتراك أو نسخة من عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص إن وجد.

5ـ إقرار استلام العمل إن وجد.

6ـ صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

7ـ بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.

8ـ تقرير اللياقة الطبية على النموذج رقم 111 الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

9ـ استمارة بيانات التغطية التأمينية للمؤمن عليه، وفقاً للنموذج رقـم (5) المرفق.

10ـ يتقدم باستمارة س1 والمرفقات السابقة إلى قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط صاحب العمل لاتخاذ اللازم نحو مراجعة وتسجيل النموذج.